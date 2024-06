Crippa d’oro e Riva d’argento, un’altra doppietta azzurra agli Europei di atletica. Gli italiani in gara oggi

Roma, 9 giugno 2024 – Ancora un oro e un argento in un palmares già gonfio per l’Italia. A salire sul gradino più alto del podio degli Europei di Atletica 2024 Yeman Crippa, che ha vinto la mezza maratona in 1h01'03; immediatamente sotto un altro azzurro, Pietro Riva. Bronzo per il tedesco Petros che ha ceduto all'ingresso nello stadio: dopo essere inciampato in curva non è riuscito a difendere neanche il secondo posto.

L'Italia vince anche l'oro a squadre grazie al piazzamento degli altri azzurri in top 10: 6° posto per Selvarolo, 8° per Faniel e 10° per Chiappinelli. Con questo doppio successo le medaglie italiane agli europei di

atletica di Roma salgono a 12 in totale, di cui sei d’oro. La spedizione azzurra appare ormai imprendibile dalle altre per distacco nel medagliere. Ieri sera l’Italia ha dominato la gara regina dei 100 metri, siglando un’altra entusiasmante doppietta con Jacobs (oro con 10’02) e Ali (argento in 10’05). E poi l’oro di Simonelli (110 ostacoli) e Fabbri (peso), l’argento per Furlani (lungo, con nuovo record del mondo under 20: 8.38), il bronzo per Fortunato (20 chilometri di marcia). Nella prima giornata altri due ori con Palmisano (marcia) e Battocletti (5mila) e due argenti con Trapletti (marcia) e la 4x400 mista.

Le emozioni non sono finite per oggi. Ci attendono le qualificazioni del salto in alto con Gianmarco Tamberi, Marco Fassinotti, Stefano Sottile e Manuel Lando. Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi in gara nel triplo, Sara Fantini e Rachele mori nel martello. Batterie nei 200 per Diego Pettorossi, nei 400 ostacoli per Linda Olivieri, Mario Lambrughi e Giacomo Bertoncelli. Da non perdere Filippo Tortu nelle semifinali dei 200 metri, con l'altro campione olimpico della staffetta Fausto Desalu. Semifinali anche per i quattrocentisti Luca Sito, Edoardo Scotti, Alice Mangione, Anna Polinari e Giancarla Trevisan. Nella sessione serale si assegnano i titoli dei 100 donne, 800 uomini, 1500 donne e triplo femminile. Sono già sicure della finale Ludovica Cavalli nei 1500 e Dariya Derkach nel triplo, mentre vanno alla ricerca del turno decisivo la primatista italiana Zaynab Dosso e Anna Bongiorni nei 100.

"Mi ha emozionato correre in casa a Roma – ha commentato a caldo Crippa – Vincere un altro oro è stato difficile ma sono contento di avercela fatta".

Una gara in salita visto il fastidio al fianco che però con il passare dei minuti se n’è andato. “Finché non sono entrato nello stadio ero ancora sotto pressione, ma gli ultimi duecento metri me li sono goduti", ha ammesso l'azzurro che non correrà i 10mila metri. “Mi affido al mio allenatore, mi sono iscritto perché se per caso la mezza maratona andava male, allora mi buttavo su quella. La mezza è andata bene, penso dunque al 99% di finire qui l'Europeo".

Per Pietro Riva “è il momento più bello della mia carriera”. Un argento “nella gara vinta da un amico, che per me è un esempio. Anche per questo sono felice. Non mi aspettavo il secondo posto, sapevo però di andare meglio in strada che in pista. Mi sentivo benissimo, ho corso pensando alla posizione".