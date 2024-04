Golf, otto azzurri alla conquista del Giappone

Otto giocatori azzurri prendono parte all’ISPS Handa - Championship, unica tappa stagionale del DP World Tour in Giappone, organizzata in collaborazione con il Japan Golf Tour, e quarto evento della serie Asian Swing. Si gioca dal 25 al 28 aprile sul percorso del Taiheiyo Club (Gotemba Course), a Gotemba, dove saranno in gara Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore e Filippo Celli.

Nel field di buona qualità proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti cinque vincitori nel 2024 a iniziare da Matteo Manassero, reduce dal quinto posto nell’Indian Open, il secondo stagionale, oltre al successo nel Jonsson Wolkwear Open a marzo e 12° nell’ordine di merito. Con lui il sudafricano Dylan Frittelli, gli svedesi Jordan Gumberg e Jesper Svensson e il giapponese Keita Nakajima, a segno in India. Numerosi i concorrenti in grado di contrastarli tra i quali ricordiamo gli spagnoli Pablo Larrazabal e Adrian Otaegui, il tedesco Yannik Paul, lo scozzese Ewen Ferguson, i francesi Antoine Rozner e Matthieu Pavon, l’inglese Jordan Smith, i sudafricani Christiaan Bezuidenhout e Zander Lombard e i cinesi Haotong Li e Ashun Wu. Particolarmente agguerriti i giocatori di casa che sono in numero preponderante e che schierano alcuni tra i migliori interpreti del Japan Golf Tour tra i quali Takumi Kanaya, numero uno della money list, Taihei Sato (n. 3), Taisei Shimizu (n. 4), Tomayo Ikemura (n. 6), Yuto Katsuragawa (suo il torneo nel 2022, ma in calendario solo sul Japan Golf Tour) e Yuta Sugiura (n .7 sette a pari merito) e altri elementi di buon nome come Masahiro Kawamura, Hiroshi Iwata e Ryo Ishikawa, 18 vittorie in Giappone e per alcuni anni sul PGA Tour. Assente il campione in carica, l’australiano Lucas Herbert, ora nella LIV Golf.

Gli italiani in gara

Detto di Manassero, per quel che riguarda gli altri azzurri Lorenzo Scalise e Francesco Laporta vanno a premio da cinque gare consecutive, Edoardo Molinari da tre, mentre Guido Migliozzi, Andrea Pavan e Filippo Celli sono usciti dopo 36 buche in India. Ha necessità di ritrovare un buon passo Renato Paratore, out al taglio nelle ultime quattro apparizioni, ma ha dalla sua il secondo posto nel South African Open. Il percorso progettato nel 1977 è stato rivisitato nel 2018 da Rees Jones con la consulenza del Masters Champion Hideki Matsuyama. E’ il tracciato di punta dei 18 campi del Taiheiyo Club e nel 2001 ha ospitato la World Cup. Il montepremi è di 2.250.000 dollari con prima moneta di 382.500 dollari.

Dove vedere il torneo

Il torneo su Sky e in streaming su NOW - L’ISPS Handa - Championship sarà trasmesso da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 25 aprile e venerdì 26, dalle ore 5 alle ore 10; sabato 27, dalle ore 5 alle ore 9,30; domenica 28, dalle ore 4,30 alle ore 9,30.