Golf, Molinari-Donald: super coppia allo Zurich Classic di New Orleans

Il PGA Tour propone lo Zurich Classic of New Orleans, unica gara a coppie in calendario che avrà luogo dal 25 al 28 aprile sul percorso del TPC Louisiana, ad Avondale nella Louisiana. In campo 80 team tra i quali quello formato da Francesco Molinari, vice capitano, e dall’inglese Luke Donald, capitano, peraltro riconfermato, del Team Europe che ha battuto il Team USA nella Ryder Cup di Roma. Donald lo scorso anno giocò con Edoardo Molinari, uno degli altri vice capitani e anche lui già nello staff per la sfida del 2025.

I big al via

Nella 75ª edizione dell’evento, la settima a coppie, difendono il titolo Nick Hardy e Davis Riley, ma calamitano l’attenzione Xander Schauffele/Patrick Cantlay, numero 5 e numero 8 del World Ranking, vincitori nel 2022, e Rory McIlroy, numero 2, insieme con Shane Lowry. Da seguire due team di fratelli, Matt e Alex Fitzpatrick e Rasmus e Nicolai Hojgaard, senza dimenticare Collin Morikawa/Kurt Kitayama, Will Zalatoris/Sahith Theegala, Corey Conners/Taylor Pendrith e Nick Taylor/Adam Hadwin, secondi nel 2023. Al via anche Billy Horschel, reduce dal successo della scorsa settimana nel Corales Puntacana Championship, che è l’unico ad aver vinto il torneo nelle due versioni, in quella individuale nel 2013 e con Scott Piercy nel 2018 (che nell’occasione farà duo con Harry Hall). Dopo essere stato runner up nel 2022 con Sam Burns, Horschel cambierà ancora compagno di viaggio che questa volta sarà Tyson Alexander. La gara si svolgerà sulla distanza di 72 buche con formula fouball nel primo e nel terzo round e foursome nel secondo e nel quarto. Il montepremi è di 8.900.000 dollari con prima moneta di 1.602.000 dollari.

Il torneo - L’evento, nato nel 1938 come Crescent City Open, ha cambiato nome dodici volte prima di giungere nel 2005 alla denominazione attuale. Fino al 2016, per 68 edizioni, si è disputato con formula individuale, poi dal 2017 a coppie. Tra i past winner, oltre ai citati, vi saranno Ryan Palmer, a segno nel 2019 con Jon Rahm (assente perché sulla LIV Golf), che giocherà con Zach Johnson, e altri due che hanno vinto la gara, quando era individuale, Jason Dufner (2012), che sarà affiancato da Kevin Chappell, e Nick Watney (2007), insieme a Charley Hoffman. I plurivincitori sono undici e tutti con due successi, ma l’unico ad aver realizzato la doppietta solo a coppie è stato l’australiano Cameron Smith, anche lui membro della LIV Golf, prima con lo svedese Jonas Blixt (2017) e poi con il connazionale Marc Leishman (2021). Il torneo su Discovery Plus ed Eurosport 2 - Lo Zurich Classic of New Orleans andrà in onda su Discovery Plus e su Eurosport 2 ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 25 aprile e venerdì 26, dalle ore 21,30 alle ore 0,30; sabato 27 e domenica 28, dalle ore 18,45 alle ore 24