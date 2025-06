Ieri e oggi gli allenamenti a porte aperte. Judo Club Sakura Osimo festeggia settanta anni con la medaglia d’oro olimpica Fabio Basile

Settanta anni di Judo Club Sakura Osimo. Un compleanno da festeggiare in questo fine settimana al PalaBaldinelli di Osimo con la medaglia d’oro Olimpica di Rio 2016 Fabio Basile, nonché 200esima medaglia d’oro dell’Italia nei Giochi Olimpici estivi.

Nel lontano 1955 alcuni personaggi di Osimo, simpatizzanti delle arti marziali, costituiscono il Judo Club Sakura. Promotore dell’iniziativa fu il Prof. Sardus Tronti. Poi nel tempo la direzione tecnica e dirigenziale passa ai fratelli Carlo e Alberto Carletti che diventa la prima cintura nera delle Marche e successivamente a Cesare Lazzari, attuale cintura nera 6° dan, e poi a Tiziana Lazzari che dal 2006 cura e segue gli atleti iscritti in collaborazione con lo staff tecnico composto da Alessio Frontalini, Lorenza Giuliodori, Priscilla Quattrini e Alessandro Beccacece. Il dojo inoltre annovera anche un arbitro Nazionale di 1^ categoria Michelangelo Mezzelani per una società che vede come presidente Beniamino Franciosa.

L’obiettivo del Judo Club, che vede iscritti atleti di tutte le fasce d’età a partire dai 3/4 anni, è quello di poter formare delle persone rette e fiduciose dei propri mezzi per affrontare la vita di tutti i giorni e creare in loro un interesse formativo sportivo sano.

Anche questa mattina, come ieri, l’Olimpionico Fabio Basile, atleta della Nazionale, pluricampione Italiano e Campione Europeo U23 sarà docente degli allenamenti. L’ingresso per visionare gli allenamenti a bordo area è gratis "per cui invitiamo tutti i simpatizzanti di questo sport a venirci a trovare nella struttura ospitante".