Atletica, ancora un super Fabbri nel getto del peso: sfiora il suo record

Asti, 23 maggio 2024 – Ancora una prestazione superlativa per Leonardo Fabbri che al 'Grifone Meeting' di Asti ha sfiorato il record italiano del getto del peso, che detiene egli stesso. Il lanciatore fiorentino ha lanciato a 22,91 metri solo quattro centimetri in meno rispetto a quanto lanciato la settimana scorsa a Savona, quel 22,95 che gli ha permesso di battere il precedente record messo a segno nel 1987 da Alessandro Andrei (allora record del mondo).

Per l’atleta fiorentino tre dei sei lanci sono stati superiori ai 22 metri. Per Fabbri, tesserato dall'Aeronautica Militare e allenato da Paolo Dal Soglio, il prossimo appuntamento sarà martedì 28 a Ostrava in Repubblica Ceca, ultima gara prima degli Europei di Roma (7-12 giugno).