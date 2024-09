Louis Vuitton Cup oggi, Luna Rossa e Ineos cadono dal foil: annullata l’intera giornata

Barcellona, 28 settembre 2024 – Finisce con un nulla di fatto la terza regata della serie della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia. Il vento cala e le due barche finiscono infatti per cadere entrambe dal foil, non riuscendo a concludere il match race nel tempo limite. Successivamente la direzione gara deciderà di cancellare l’intera giornata per assenza di vento.

Una fortuna per la barca italiana che stava incassando una brutta sconfitta di fronte ad una maggiore velocità degli avversari. Buona partenza per Luna Rossa che prova a mettere la prua avanti già nei primi metri ma una buona pressione sul lato interno per Ineos impedisce che gli inglesi risentano della buono spunto della barca italiana. I britannici così riescono a portarsi in vantaggio già nel primo lato, coprendo le manovre del sindacato tricolore. Il gap non si porta mai al di sopra dei 200 metri ma al primo cancello sono proprio gli uomini di Ineos a passare avanti du 19’’ mostrando una maggiore velocità di bolina.

Di poppa la barca italiana prova a ridurre il suo svantaggio portandosi sul lato sinistro, trovando una buona pressione che le consente addirittura il sorpasso sugli avversari. Un strambata sbagliata però riporta Ineos sotto a Luna Rossa, con il sindacato tricolore che si difende ma gli inglesi riescono in un sorpasso sopravvento di forza che mette in condizione Luna Rossa di dover strambare di nuovo perdendo ulteriore tempo. Al secondo cancello sono 15’’ i secondi di ritardo. Inizia così il secondo lato di bolina, con un VMG per gli inglesi molto superiore rispetto a quello degli italiani e migliori in termini di equilibrio che consente ai britannici di portarsi in poco tempo sopra i 400 metri.

Un distacco che aumenta dopo ogni manovra tanto che al terzo cancello lo svantaggio di 1’28’’ di svantaggio per la barca italiana. Nella successiva poppa Luna Rossa prova a ricucire un po’ lo strappo ma gli inglesi coprono bene le pressioni di vento, passando con un vantaggio superiore al minuto al successivo cancello. Inizia così l’ultima bolina della sfida tra i due equipaggi, con il sindacato tricolore che riesce finalmente a trovare una buona pressione tanto da riuscire ad arrivare a poco più di 100 metri dagli avversari. A questo punto però accade l’impensabile, con Luna Rossa che cade dal foil in uno dei momenti migliori dell’equipaggio italiano: Ineos prova così a scappare via quando c’è un altro colpo di scena, con i britannici che perdono a loro volta il volo e finiscono per iniziare a navigare in dislocamento.

La regata così diventa una guerra di nervi a distanza, con entrambe le imbarcazioni che provano a ritrovare il vento necessario per riportarsi in volo ma nessuna delle due pare avere la possibilità di recuperare il passaggio sul foil. Il tempo passa e si arriva così a minuti dal limite massimo per la durata della regata, con Ineos impegnata in una navigazione disperata verso la linea d’arrivo. e Luna Rossa ancora tra le boe dell’ultimo Gate con 5’ di svantaggio. I britannici procedono con la navigazione classica lottando contro l’orologio senza tuttavia riuscire a portare a termine la prova nei tempi prestabiliti con il comitato che decreta annullata la regata. Il punteggio rimane dunque fermo sull’1-1.