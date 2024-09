America's Cup oggi, Luna Rossa batte Ineos nella prima regata della finale di Louis Vuitton Cup

Roma, 26 settembre 2024 – Luna Rossa debutta con una vittoria nella serie della finale di Louis Vuitton Cup. La barca italiana non commette errori, mostra grande velocità e fluidità di manovra e infligge a Ineos la prima sconfitta grazie ad una prova solida che vale l’1-0 per il sindacato tricolore. Luna Rossa parte molto bene e mette la prua avanti a Ineos Britannia cominciando a condurre la regata nel primo lato. Rispetto ai giorni scorsi le condizioni sul campo di regate sono differenti, con un’onda più sostenuta e un vento più intenso che è arrivato a soffiare tra 18 e 20 nodi.

Le due barche vanno verso la separazione totale nel primo lato, con il sindacato italiano che ha deciso di non andare a marcare gli inglesi. Una decisione che vede così la Silver Bullet passare dal primo cancello con un vantaggio di 11 secondi sugli avversari. Con 8 lati da disputare, al contrario dei 6 di Double Round Robin e semifinali della Louis Vuitton Cup, la barca italiana è chiamata a controllare il duello a distanza con Ben Ainslie e il suo equipaggio. Luna Rossa prova così a sfruttare il lato di poppa, che fino ad oggi ha mostrato una maggiore velocità rispetto alla bolina. Anche al Gate 2 si arriva con 11’’ a favore della barca italiana che prova ad allungare dopo alcune spanciate di Ineos.

La Silver Bullet allora spinge tra le onde di Barcellona, superando i 300 metri di vantaggio e passando al terzo cancello con 25’’ di vantaggio, con gli inglesi che continuano però a non mollare, portando avanti la loro regata in maniera regolare nel tentativo di chiudere il gap con la barca italiana. L’elastico tra le due imbarcazioni porta la distanza ad aumentare e diminuire in diverse occasioni, con James Sphitill e Francesco Bruni che provano a sfruttare sempre a pieno il campo di regata per andare a cogliere ogni pressione favorevole che possa portare Luna Rossa a guadagnare ancora. Impressionante in questo senso la velocità di picco della barca italiana, arrivata in queste condizioni di vento e mare a toccare i 52 nodi, 97 km/h. Nel sesto lato però è Ineos a farci nuovamente sotto, con un gap ridotto a 28’’ grazie ad un buono spunto della barca inglese. Negli ultimi due lati però è ancora il sindacato tricolore ad allungare, con l’ultimo che si apre con 42’’ di vantaggio per Luna Rossa: l’equipaggio italiano vola così a oltre 700 metri di vantaggio verso il traguardo, chiudendo la regata in 27,03’ con un vantaggio finale di 46’ sugli avversari. Ora un po’ di pausa e la seconda regata di giornata.