America's Cup, Luna Rossa in finale di Louis Vuitton: battuta American Magic 5-3

Luna Rossa è in finale di Louis Vuitton Cup, dove affronterà i britannici di Ineos. La barca italiana ha superato gli errori e la sfortuna accumulate negli ultimi giorni di regate, mettendo a segno la vittoria decisiva nel settimo match race della serie della semifinale contro American Magic guadagnandosi un posto per l’ultimo atto del trofeo preparatorio che decreterà la sfidante di Team New Zealand. Dopo pomeriggi di poco vento e condizioni non ideali, quest’oggi a Barcellona la brezza soffiava omogenea e di buona intensità sul campo di regata. Condizioni ideali per le barche volanti per offrire spettacolo e Luna Rossa così non rinuncia alla battaglia a rimettersi in gioco dopo la rabbia e i timori per il recupero degli americani, arrivati a 3-4 dopo le due vittorie maturate ieri. Questa volta però l’equipaggio guidato dai timonieri James Spithill e Francesco Bruni offre una prestazione praticamente perfetta, con gli avversari che non si arrendono fino all’ultimo lato. Partenza praticamente appaiata per questo match race decisivo, con Patriot che esce leggermente prima dalla linea del via ma Luna Rossa le è subito attaccata, prendendosi il lato destro del campo di regata. La barca italiana passa subito davanti ma al primo incrocio ha meno velocità ed è costretta a sfilare dietro salvo poi andare a prendere la lay line e avviarsi al primo cancello con una traiettoria ideale. Di poppa la barca italiana prova a incrementare il suo vantaggio ma gli statunitensi non vogliono rinunciare a completare la propria rimonta nella serie e così assistiamo ad un lato ad elastico, con Patriot che guadagna e perde senza tuttavia scivolare mai irrimediabilmente troppo indietro. Le manovre a bordo della Silver Bullet però sono fluide e nonostante la tensione Luna Rossa non sbaglia e non rischia mai troppo, cercando con Bruni le pressioni ideali sul campo di regata per esprimere tutta la velocità della barca. Il testa a testa prosegue, con gli americani che non demordono e recuperano 13’’ al terzo cancello con il sindacato tricolore che prova a mettere la freccia nel quarto lato, aumentando nuovamente a 22’’ il suo gap sugli americani che poi rischiano tanto a causa di un’onda, quasi cadendo dal foil. Nell’ultima bolina gli italiani volano quasi a 500 metri di vantaggio uscendo dal quinto cancello con 51’’ secondi di vantaggio e con una migliore velocità che fa scappar via la barca italiana. Si sfiora così il chilometro di vantaggio per Luna Rossa che chiude con circa un minuto sugli avversari. Sulla linea di partenza si iniziano a sentire le grida di gioia dell’equipaggio, con Checco Bruni che alza il pugno al cielo. Scacciate le paure, Luna Rossa conquista la finale di Louis Vuitton Cup. Un plauso da tutto l’equipaggio anche allo shore team che ha lavorato tutta la notte per ripristinare il carrello della randa rotto ieri nella seconda regata. L’ultimo atto del trofeo dei Challenger inizierà il 26 settembre, con la barca italiana in acqua contro Ineos Britannia.