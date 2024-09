Motogp Indonesia: Martin è favorito, ma Bagnaia e Bastianini ci sono

Mandalika, 28 settembre 2024 – Sarà un gran premio dell’Indonesia tutto da vivere quello che scatterà alle ore 9 di domenica 29 settembre sul tracciato di Mandalika. In Sprint Race è successo l’impensabile, caduta di Martin e vittoria di Bagnaia, soprattutto per l’andamento del venerdì che aveva visto il campione del mondo in grande difficoltà. Bagnaia è sceso da 24 a 12 punti di ritardo e anche domenica proverà una nuova impresa, ben sapendo che il rivale è più in ritmo e più veloce. Ma c’è il terzo incomodo che è Enea Bastianini che ha dimostrato di essere in feeling con il tracciato indonesiano. Bene in generale Ducati con anche Marquez, Bezzecchi e Morbidelli veloci, mentre sono in risalita le giapponesi.

Il venerdì

Un venerdì di grande difficoltà per Pecco Bagnaia. Se da un lato Martin e Bastianini si spartivano le prime posizioni, dall'altro il campione del mondo era sprofondato in quattordicesima piazza nelle prime libere e ha rischiato, nelle prequalifiche, di rimanere fuori dalla Q2, salvo poi trovare un prezioso tempo con la gomma morbida per la quarta piazza. Sempre competitiva Ducati con Marquez, Bezzecchi e Morbidelli ben in sintonia con il tracciato indonesiano, mentre KTM si è salvata solo con Pedro Acosta.

Griglia di partenza

Una pole da record per Jorge Martin che ha stabilito il nuovo record della pista in 1’29”008, disintegrando quello precedente ottenuto il giorno prima da Enea Bastianini. Netta superiorità per lo spagnolo che appare nettamente il più veloce a Mandalika anche se la caduta del sabato in Sprint Race può incrinare la fiducia e il feeling. Bene Bezzecchi, secondo, bene anche Acosta, terzo, ma con poco passo per la gara, mentre Bagnaia ha limitato i danni con la quarta posizione davanti a Bastianini e a un sempre più convincente Quartararo. In risalita anche la Honda con Zarco in terza fila. Disastro Marc Marquez che è caduto in Q2 e partirà solo dodicesimo.

Fila 1 J. Martin M. Bezzecchi P. Acosta

Fila 2 P. Bagnaia E. Bastianini F. Quartararo

Fila 3 J. Zarco F. Di Giannantonio F. Morbidelli

Fila 4 M. Vinales R. Fernandez M. Marquez

Fila 5 A. Espargaro A. Marquez A. Rins

Fila 6 J. Miller L. Marini T. Nakagami

Fila 7 B. Binder J. Mir A. Fernandez

La Sprint Race

È successo l’impensabile in Sprint Race. Jorge Martin, partito dalla pole, è caduto mentre stava cercando la fuga da Pecco Bagnaia e così il campione del mondo in carica ha potuto vincere e dimezzare il ritardo in classifica, scendendo da meno 24 a meno 12. Secondo è arrivato Enea Bastianini, con la sua solita progressione nel finale, davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Quest’ultimo ha sprecato un possibile podio, e forse la vittoria, andando lungo a pochi giri dalla fine col rischio di tamponare pure Bagnaia che era davanti. Ducati si conferma superiore e ha piazzato pure Franco Morbidelli quinto davanti a Pedro Acosta e Maverick Vinales. Buon ottavo posto per Zarco su Honda. Martin, che ha cercato una disperata rimonta, ha terminato in decima posizione fuori dalla zona punti.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Soddisfatto Pecco Bagnaia dopo un venerdì difficile. La vittoria in Sprint Race dà fiducia e soprattutto permette un sensibile riavvicinamento a Martin: “Era molto importante guadagnare punti e oggi e con l’errore di Jorge lo abbiamo fatto – le sue parole – Diciamo che non è stato un fine settimana facile e ho sempre faticato, ma dalle qualifiche in avanti ho iniziato a capire cosa fare per essere veloci su questo tracciato. Quando ho visto Jorge cadere nell’ultimo settore ho pensato che sarebbe servito rimanere prudenti. Sono contento, ma domani sarà dura”. Secondo Enea Bastianini che ha pagato una brutta partenza e primi giri non facili: “Non sono stati giri buoni per me i primi e ho commesso un errore in curva 1 così Marquez mi ha superato. Dopo ho ritrovato ritmo e ho recuperato e fino all’ultimo giro quando ho provato a riprendere anche Pecco ma il distacco era troppo. Mi accontento della seconda piazza”. Soddisfatto anche Marquez che dal dodicesimo posto è risalito fino al terzo con un primo giro spaziale. Più di così non avrebbe potuto fare: “La Q2 è stata un incubo e da dove partivo il terzo posto va bene. In gara quando le gomme calano mi sento meglio e alla fine per come si era messa il terzo posto è il meglio che mi potessi aspettare”.

Favoriti

Il favorito d’obbligo resta Jorge Martin. Lo spagnolo parte dalla pole e ha mostrato nell’arco di tutto il weekend un ritmo migliore rispetto agli altri sia sul giro secco sia sul passo. Al venerdì, inoltre, con la media, che sarebbe la gomma da gara, è andato fortissimo. Le difficoltà con la media le ha avute invece Bagnaia, il quale però è uscito rinfrancato dalla Sprint e ci proverà anche domenica. Resta da capire se la caduta del sabato avrà messo un granello di sabbia nell’ingranaggio del pilota Pramac…Attenzione anche a Enea Bastianini, velocissimo al venerdì sul passo e in lotta per la vittoria, soprattutto per la sua capacità di accelerare nel finale. Ducati ci può provare per il podio anche con Bezzecchi e Morbidelli, veloci entrambi ma limitati dagli errori in Sprint race. Marquez, invece, avrà bisogno di una partenza super dalla dodicesima piazza per mettersi immediatamente in scia ai primi e non perdere troppo terreno. Interessante anche il rendimento delle giapponesi. Finalmente sia Honda che Yamaha sono da top otto con Zarco e Quartararo. La strategia dovrebbe prevedere l’utilizzo della media posteriore, la gomma che ha messo in difficoltà Pecco al venerdì.

Orari tv

La domenica dell’Indonesia partirà alle 6 del mattino con la gara Moto 3, seguita alle 7.15 dalla Moto 2 e alle 9 dalla Motogp. Tutto in diretta su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Motogp, canale 208. Per quanto riguarda la tv in chiaro sarà Tv8 a trasmettere la differita delle gare tre ore dopo, a partire dalle 9 con la Moto 3, 10.20 Moto 2 e 12 Motogp.