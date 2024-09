Diretta MotoGp oggi, Sprint Race in Indonesia

Mandalika (Indonesia), 28 settembre 2024 – Sprint Race al via.

Nelle qualifiche Moto Gp in Indonesia a Mandalika a festeggiare la pole position è Jorge Martin con un tempo di 1:29.088. Secondo posto per Marco Bezzecchi, Pedro Acosta terzo. Quarto Pecco Bagnaia, Enea Bastianini si ferma alla quinta posizione. Seguono Fabio Quartararo, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Raul Fernandez, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Alex Marquez, Alex Rins, Jack Miller, Luca Marini, Takaaki Nakagami, Brad Binder, Joan Mir, Augusto Fernandez.

Bastianini il più veloce nella Practice 1

Ieri Bastianini (Ducati Lenovo) è stato il più veloce segnando il nuovo record del tracciato in 1'29"630. Secondo tempo per Martin (Ducati Pramac, +0"040) e terzo per Morbidelli (Ducati Pramac, +0"079), il migliore invece in FP1. Quarto tempo per il campione del mondo Bagnaia (Ducati Lenovo, +0"082), davanti a Bezzecchi (Ducati Pertamina, +0"140), quinto. Accesso diretto alla Q2 anche per Quartararo, Marc Marquez, Acosta, Di Giannantonio e Vinales. Fuori, e quindi Q1, per Miller, Binder ed Espargaro.

Oggi:

Ore 4.10 MotoGp Free Practice 2

Ore 4.50 MotoGp Q1

Ore 5.15 MotoGp Q2

Ore 9.00 MotoGp Sprint Race.

Domenica 29 settembre

Ore 4.40 MotoGp Warm up

Ore 9.00 MotoGp Gara

Live