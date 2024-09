MotoGp, Martin velocissimo a Mandalika: “Grande giornata, ma Bagnaia tornerà”

Mandalika, 27 settembre 2024 – A differenza di Pecco Bagnaia, Jorge Martin ha vissuto un venerdì a Mandalika quasi perfetto. Gli è mancato solo il primo posto, che è andato di pochi millesimi a Enea Bastianini, ma per il resto il leader del mondiale ha messo in mostra grande velocità sia sul giro secco sia sul passo gara. Inoltre, mentre Pecco combatteva con una gomma media che non ne voleva sapere di andare, Martin ha provato diverse soluzioni in ottica gara della domenica, prendendosi un grande vantaggio in termini di feeling e preparazione al gp. Insomma, Martinator va forte ed è in fiducia e vuole riscattare la caduta dell’anno scorso, probabilmente decisiva ai fini del mondiale dato che ha lasciato per strada 25 punti consegnandoli a Bagnaia.

Martin: “Grande giornata. Bagnaia? Risalirà”

C’è veramente poco da modificare per Jorge Martin nel venerdì di Mandalika. La moto funziona bene, il feeling con il tracciato è ottimo e i tempi lo hanno visto veloce sia sul passo sia sul giro secco. Può fare una buona qualifica e due buone gare: tutto perfetto. Solo Bastianini, di pochi centesimi, lo ha preceduto, ma non è un grave problema: “Sono molto contento per come è andata la giornata – le sue parole – In tanti vanno forte ma dal mio punto di vista è stata una grande giornata. Mi sono sentito in ritmo e in feeling fin da subito e praticamente non ho toccato nulla sulla moto nelle due sessioni. E’ andata bene anche sul ritmo e in più ho provato diverse combinazioni di gomme”. Da contraltare c’è un Pecco Bagnaia in difficoltà. Il campione del mondo ha faticato molto sul ritmo gara con la media e solo inserendo la soft ha ritrovato la qualificazione in Q2 col rischio di partire di nuovo lontano come successo un anno fa. Ma Martin non vuole sottovalutare Pecco: “Ho visto che ha avuto difficoltà e qualche dubbio quando le cose non vengono c’è, ma è un campione e con la soft ha risolto. Va considerato nella lotta per la gara anche se fino a domenica avrà dubbi sulla media”. Va invece molto forte come Martin Enea Bastianini, che già a Misano ha vinto il primo duello: “Va molto veloce ed è un rivale forte e in forma”, la risposta di Martin. Poi c’è stato un siparietto su alcune dichiarazioni di Marc Marquez, che non ha intenzione di dare consigli a Martin su come si vince un mondiale. Martinator è in testa con 24 punti a sei gp dal termine e Mandalika sarà uno snodo fondamentale nel trittico che poi si chiuderà con Motegi: “Guardo a me stesso, tutti provano ad andare al limite e lo dobbiamo fare per ottenere risultati. Io sono sempre lì e lotto. Marc non mi darà consigli? Difficile dare consigli a chi è in testa”, la battuta di Jorge.