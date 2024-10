Marcia, Palmisano torna a vincere: dominio a Madrid

Bologna, 6 ottobre 2024 – Ritrova la vittoria Antonella Palmisano dopo gli Europei di Roma. Dimenticata la delusione olimpica, ritiro nella 20 chilometri e sesto posto nella staffetta mista, la marciatrice azzurra si è imposta nella 10 chilometri di Madrid nella tappa Gold del circuito mondiale di marcia. Netto successo per Palmisano che ha trionfato nella capitale spagnola prendendo già un buon margine a metà gara per poi chiudere in 44’02”, rifilando un minuto all’ucraina Mariia Sakharuk, che dopo tre chilometri ha dovuto mollare il ritmo di Palmisano per chiudere in 45’03”, mentre al terzo posto si è classificata Noelia Vargas con 45’17”. Fuori dal podio la spagnola Raquel Gonzalez in 46’35” e la colombiana Sandar Arenas in 47’03”, quest’ultima a Tokyo 2021, dove vinse Palmisano, si classificò seconda. Buon riscatto dunque per Antonella su un tracciato duro lungo la Gran Via in pieno centro a Madrid.

Palmisano: “Bella giornata”

Delusione olimpica per Palmisano che non ha potuto difendere il suo titolo a causa del Covid, ma a Madrid, in piena forma, ha messo in mostra tutto il suo valore vincendo una gara importante e in un palcoscenico eccezionale nella capitale spagnola: “Per me è una bella giornata - le parole di Antonella Palmisano ai canali federali - in un contesto unico, di fronte a tanto pubblico, su un percorso difficile ma ci vogliono eventi come questo per la crescita della marcia e per avvicinarla alla gente. Era importante esserci e divertirmi, dopo il covid di Parigi, e ci sono riuscita. Non cercavo un crono, volevo vedere quanti stimoli ho ancora. Sono stata bene con me stessa durante i 10 chilometri, senza pensieri negativi. Esco contenta da questa gara, adesso farò una settimana di riposo, poi si riparte verso Tokyo che per me è un luogo speciale”. Bene l’Italia anche in campo maschile, sempre a Madrid, dove Francesco Fortunato ha ottenuto una buona seconda posizione dopo la vittoria nel 2023. L’azzurro ha chiuso in 40’18” alle spalle del campione giapponese Toshikazu Yamanishi, due volte iridato della 20 chilometri, capace di prendere il largo a tre chilometri dalla fine sul marciatore pugliese e sul marciatore spagnolo Diego Garcia, alla fine terzo in 40’44”. Buon quarto posto per l’altro italiano Gianluca Picchiottino in 40’49”. La marcia italiana, dunque, si conferma a buon livello dopo una brutta Olimpiade di Parigi, dove anche la sfortuna ha giocato la sua parte tra il Covid di Antonella Palmisano e l’infortunio pre olimpico di Massimo Stano. Soddisfatto comunque Fortunato per il secondo posto: “Ho avuto belle sensazioni - racconta Fortunato - e sono contento della mia gara, con un buon secondo posto dietro a Yamanishi, uno dei più forti di sempre”.

