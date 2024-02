Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 17 febbraio: orari tv. C’è la finale del Settebello

Doha (Qatar), 16 febbraio 2024 - I Mondiali di nuoto Doha 2024, arrivati alla terzultima giornata di gare, segnano un insolito zero spaccato alla casella delle nuove medaglie per l'Italia, il cui conteggio totale resta fisso a 14: è invece salito ulteriormente il conteggio degli atleti che hanno staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, come Lorenzo Zazzeri, che festeggia (a metà) nonostante l'eliminazione incassata nei 50 stile libero. La buona notizia è che sabato 17 febbraio c'è già un nuovo alloro certo in carniere: quello che arriverà dalla pallanuoto maschile, con la finale tra il Settebello e la Croazia che alle 15.30 (ora italiana, le 17.30 a Doha) catalizzerà le attenzioni di appassionati e non di una disciplina che oggi, a livello femminile, ha segnato la tanto agognata qualificazione del Setterosa alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giornata in realtà comincerà molto prima, con le batterie che in mattinata vedranno di scena Chiara Tarantino nei 50 stile libero donne, Michele Lamberti nei 50 dorso uomini, Anita Bottazzo e Benedetta Pilato nei 50 rana donne, la squadra azzurra nella 4x100 stile libero mista e Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio nei 1500 stile libero uomini, con le semifinali e le finali di gran parte di queste gare che sono in programma già nel pomeriggio. Alle 18.23 è invece già certa di scendere in vasca Simona Quadarella, che negli 800 stile libero donne proverà a bissare l'oro già ottenuto qualche giorno nei 1500 stile libero donne.

Gli italiani in gara sabato 17 febbraio (ora italiana)

Sessione mattutina 7.32 - 50 stile libero donne - Batterie (Chiara Tarantino) 7.57 - 50 dorso uomini - Batterie (Michele Lamberti) 8.08 - 50 rana donne - Batterie (Anita Bottazzo e Benedetta Pilato) 8.19 - 4x100 stile libero mista - Batterie (Italia) 8.37 - 1500 stile libero uomini - Batterie (Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio) Sessione pomeridiana 15.30 - Pallanuoto uomini - Italia-Croazia (finale 1° posto) 17.25 - 50 rana donne - Semifinali (Eventuali Anita Bottazzo e Benedetta Pilato) 17.50 - 50 stile libero donne - Semifinali (Eventuale Chiara Tarantino) 18.06 - 50 dorso uomini - Semifinali (Eventuale Michele Lamberti) 18.23 - 800 stile libero donne - Finale (Simona Quadarella) 18.45 - 4x100 stile libero mista - Finale (Eventuale Italia)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 nella sessione pomeridiana: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.