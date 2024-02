Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 6 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 5 febbraio 2024 - I Mondiali di nuoto Doha 2024 proseguono con il programma di nuoto artistico, tuffi e pallanuoto femminile. Ad aprire la giornata, alle 7.30 (ora italiana, le 9.30 in Qatar), sarà Giorgio Minisini, impegnato nei preliminari del solo libero maschile: seguiranno le qualificazioni dal trampolino tre metri di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci prima che il team tecnico del nuoto artistico, composto da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino, si giochi una medaglia alle 12. Alle 14 tornerà in vasca il Setterosa, di scena contro il Sudafrica nell'ambito del Girone D dopo aver battuto senza grossi patemi la Gran Bretagna. La giornata si chiuderà con ben due finali: quella del sincro femminile dalla piattaforma, con protagoniste Irene Pesce e Maia Biginelli e l'atto conclusivo del solo libero femminile, dove Susanna Pedotti andrà a caccia della seconda medaglia nel nuoto artistico. La prima, nella gara analoga, l'ha portata al carniere azzurro Giorgio Minisini, argento nel solo tecnico maschile e a lungo in odore addirittura di oro prima del vincente blitz della Cina proprio all'ultima curva. Niente da fare per l'atleta romano, che ha comunque il merito di portare a 2 il conto del medagliere complessivo dell'Italia. "Sono arrivato a questa finale dopo giornate lunghe, faticose e ricche di pensieri. Il mio primo obiettivo era vivere una bella esperienza: poi provare a valorizzare il lavoro fatto. Aspettavo questo giorno da Fukuoka e anche le ultime ore, piuttosto tese, non mi hanno aiutato. Ho addirittura temuto che fossi giunto a fine carriera in anticipo - ammette il classe '96 - e invece salire sul podio dopo tutte queste difficoltà mi rende soddisfatto nonostante tutti i meccanismi complicati del regolamento di questa disciplina".

Gli italiani in gara martedì 6 febbraio (ora italiana)

07.30 - Nuoto artistico: solo libero maschile - Preliminari (Giorgio Minisini) 08.00 - Tuffi: trampolino tre metri - Preliminari (Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci) 12.00 - Nuoto artistico: team tecnico - Finale (Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino) 14.00 - Pallanuoto femminile: Italia-Sudafrica (Preliminari, Girone D) 16.30 - Tuffi: sincro femminile dalla piattaforma - Finale (Irene Pesce e Maia Biginelli) 18.00 - Nuoto artistico: solo libero femminile - Finale (Susanna Pedotti)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 a partire dalle 18: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

