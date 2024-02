Sofia Goggia, ecco i tempi di recupero dopo l’infortunio. Addio coppa di discesa

Roma, 5 febbraio 2024 – Purtroppo i timori peggiori si sono rivelati fondati: si interrompono sulla pista di Casola di Ponte di Legno le ambizioni di Sofia Goggia per la vittoria finale nella Coppa del Mondo di discesa libera.

L'infortunio rimediato in allenamento dalla bergamasca non le consentirà infatti di proseguire la stagione sugli sci, mettendo così di fatto la parola fine alle possibilità di vederla alzare per la quinta volta il trofeo di specialità.

L'ostacolo più grande per lei sono infatti i tempi di recupero da un infortunio così grave: secondo gli esperti, per una frattura di tibia e malleolo occorrono almeno 3-4 mesi di fermo. Anche considerando la giovane età della Goggia e le sue capacità di recupero superiori alla media, come Sofia ha già dimostrato in passato, servirebbero comunque settimane di riabilitazione per poter inforcare nuovamente gli sci e non ci sarebbero i tempi per difendere la leadership della classifica di Coppa del Mondo di discesa libera.

Al momento infatti la sciatrice bergamasca si trova in testa con 350 punti, 89 in più della prima inseguitrice, l'austriaca Stephanie Venier (261) e 141 in più della svizzera Laura-Gut Behrami ferma a 209. Con 100 punti in palio ad ogni prova e il termine della stagione fissato il 24 marzo a Saalbach, per Sofia Goggia la stagione può dirsi terminata qui.