Infortunio Sofia Goggia, la dinamica della caduta: quegli attimi terribili sulla pista Casola di Ponte di Legno

Roma, 5 febbraio 2024 – Un'inforcata che costerà carissimo a Sofia Goggia. La brutta caduta rimediata in allenamento dalla sciatrice bergamasca metterà quasi sicuramente la parola fine alle velleità di conquista della Coppa del Mondo di Discesa Libera, con l'atleta azzurra che ha rimediato una frattura di tibia e malleolo nell'incidente sulla pista nera Casola di Ponte Di Legno.

Durante l'allenamento di slalom gigante, Goggia ha infatti inforcato con la gamba destra in una porta che girava verso destra, come spiegato dalla FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, nella nota diffusa subito dopo l'accaduto.

L'evento ha causato la perdita del controllo della traiettoria alla sciatrice e la rovinosa caduta. Immediati i soccorsi in pista, con Goggia che inizialmente è parsa tranquilla salvo poi accusare un forte dolore nel momento in cui sarebbe stato tolto lo scarpone. L'atleta bergamasca è stata poi trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Milano, per poi essere sottoposta agli esami strumentali alla Clinica la Madonnina durante i quali si è appunto evidenziata la frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra, con la sciatrice che sarà operata questo pomeriggio dall'equipe medica della FISI.