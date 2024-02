Goggia, una carriera costellata dagli infortuni: Sofia e la sfortuna fin dai 15 anni

Roma, 5 febbraio 2024 - L’integrità fisica per un atleta è tutto e quella di Sofia Goggia è stata messa a dura prova fin dall’adolescenza. La caduta di oggi in allenamento sulle montagne lombarde è l’ultimo di una serie di infortuni che hanno tormentato la carriera della bergamasca fin da quando aveva 15 anni. Sofia ha praticamente avuto un infortunio serio all’anno, tranne una breve parentesi dal 2016 al 2018, quando è rimasta fortunatamente in salute per poter vincere le sue prime coppe di discesa e soprattutto l’Olimpiade 2018. Ma gli ultimi anni sono stati devastanti, con gravi cadute e miracoli incredibili, come quello che l’ha portata a vincere l’argento alle Olimpiadi 2022. Stagione finita, dunque, per la campionessa azzurra che ora dovrà fare affidamento alla sua innata forza mentale per rientrare più forte di prima.

Il primo a quindici anni: poi una sequenza assurda

La sequenza di cadute e infortuni di Gorgia è lunga e parte addirittura dal 2007 quando a 15 anni si rompe il legamento crociato e il menisco del ginocchio destro. Era una Sofia in fase di evoluzione, alla ricerca della sua strada e della sua specialità principale, che diventerà la discesa, ma la sua crescita è stata fin da subito interrotta dagli infortuni. Il secondo ko importante nel 2010: alla prima gara di Coppa Europa, il circuito subito sotto la Coppa del mondo, Goggia cade a Kvitfjell e si infortuna nuovamente al ginocchio. Rientra solo l'anno successivo, ma anche qui la sua stagione si conclude con uno stiramento dei legamenti collaterali e la frattura del piatto tibiale. Nel 2013 entra in pianta stabile in Coppa del Mondo, ma le cadute non la lasciano in pace e il 7 dicembre a Lake Louise in discesa libera si infortuna al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione e rientro solo nella stagione 2014/2015. Neanche questa stagione passa indenne, perché nel gennaio 2015 gli viene diagnosticata una cisti nel ginocchio sinistro e solo nel 2016 riesce a disputare una stagione completa di Coppa del Mondo chiudendo con 1197 punti, record all’epoca per una atleta italiana, e ai mondiali 2017 di Sankt Moritz porta a casa l’unica medaglia della spedizione azzurra con il bronzo nello slalom gigante. E’ l’inizio dei grandi successi, perché nel 2018 arriva l’oro olimpico a PyeongChang in discesa libera e la prima coppa di specialità. Ma i problemi sono ancora dietro l’angolo e nell’ottobre 2018 si frattura il malleolo saltando la prima parte di stagione per rientrare solo a gennaio 2019. Finita? Macché. Il 9 febbraio 2020 Goggia rimedia la frattura scomposta del radio sinistro a causa di una caduta nel super g di Garmisch e la stagione finisce anzitempo. Un’altra beffa arriva l’anno successivo, sempre a Garmisch dove cade percorrendo una pista turistica ed è costretta a saltare il grande appuntamento dei mondiali di sci in casa a Cortina per un nuovo infortunio al ginocchio. Poi le Olimpiadi 2022, che Goggia rischia di saltare dopo una caduta a Cortina sull’Olimpia delle Tofane. Trauma distorsivo al ginocchio sinistro e lesione parziale del crociato già operato nel 2013. Goggia resiste ‘Se questo è il piano di Dio per me non posso fare altro che accettarlo e accoglierlo’ le sue parole e alla fine rientra in tempi record, va a Bejing su una gamba sola e vince incredibilmente l’argento. In questa stagione, invece, Sofia si è dedicata anche alle discipline tecniche, come il gigante, trovando anche ottimi risultati, ma al tempo stesso si era impossessata del pettorale rosso in discesa libera alla ricerca della quinta coppa di specialità. Dovrà rinunciare alla storia, perché la caduta in allenamento rischia di farle finire anzitempo la stagione. Le prime indiscrezioni parlano di frattura di tibia e perone. Che carriera sfortunata.