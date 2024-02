Grave infortunio per Sofia Goggia. Si teme frattura di tibia e perone. Stagione finita?

Temù (Brescia), 5 febbraio 2024 – Stagione finita per Sofia Goggia che cade in allenamento e rimedia un brutto infortunio che di fatto chiude ogni velleità di conquista della Coppa del Mondo di Discesa Libera che vedeva la bergamasca in testa alla classifica.

La campionessa di sci ha rimediato la rottura di tibia e perone mentre stava effettuando alcune sessioni preparatorie a Temú in provincia di Brescia, località in cui aveva deciso di trascorrere anche il periodo natalizio per preparare proprio le gare di Coppa del Mondo. Vista l’entità dell’infortunio, Goggia quasi sicuramente non potrà proseguire la stagione. Una brutta tegola per lo sci azzurro, in un momento di ottima forma per la campionessa.