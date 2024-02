Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 4 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 3 febbraio 2024 - Ancora nessuna medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto 2024, che fino al 18 febbraio offriranno ancora tantissime chance per raccogliere allori e pass per le Olimpiadi. L'ultimo capitolo riguarda da vicino la favola di Arianna Bridi, che nella 10 km di fondo femminile si qualifica per Parigi e lo fa dopo tante vicissitudini da lei stessa ricordate: su tutte le due operazioni subite al cuore. Insomma, le emozioni azzurre non sono mancate e non mancheranno neanche domenica 4 febbraio, con nuoto artistico, tuffi e nuoto di fondo a riempire la giornata fin dalle primissime ore: con l'entrata in scena anche della pallanuoto femminile, che vedrà il Setterosa sfidare la Gran Bretagna nell'ambito del Gruppo D. Ad aprire sarà Susanna Pedotti, impegnata nel turno preliminare del solo libero femminile. Poco dopo, a partire dalle 8 (ora italiana, le 10 a Doha), Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria debutteranno dalla piattaforma femminile, mentre alle 8.30 Domenico Acerenza e Dario Verani andranno a caccia di una medaglia nella 10 km di fondo maschile. Discorso analogo, alle 12, per la squadra dell'acrobatic routine del nuoto artistico, mentre a ora di pranzo torneranno protagonisti i tuffi con la finale del syncro dai tre metri maschile: le speranze azzurre saranno affidate a Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Chiuderà la giornata ancora il nuoto artistico, con Giorgio Minisini e Susanna Pedotti in finale nel duo misto tecnico.

Gli italiani in gara domenica 4 febbraio (ora italiana)

07.30 - Nuoto artistico: solo libero femminile - Preliminari (Susanna Pedotti) 08.00 - Tuffi: piattaforma femminile - Preliminari (Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria) 08.30 - Nuoto di fondo: 10 km maschile (Domenico Acerenza e Dario Verani) 12.00 - Acrobatic routine - Finale (Marta Iacoacci, Giorgia Lucia Macino, Giorgio Minisini, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino) 13.30 - Tuffi: syncro dai tre metri maschile - Finale (Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia) 14.30 - Pallanuoto femminile: Gran Bretagna-Italia (Preliminari, Girone D) 18.00 - Nuoto artistico: duo misto tecnico - Finale (Giorgio Minisini e Susanna Pedotti)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 a partire dalle 18: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay e RaiPlay 3.