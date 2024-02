Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 7 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 6 febbraio 2024 - I Mondiali di nuoto Doha 2024 continuano il loro programma, che proseguirà fino al 18 febbraio, nella giornata di mercoledì 7 febbraio, quando la spedizione azzurra sarà impegnata nel nuoto artistico, nei tuffi, nel nuoto di fondo e nella pallanuoto. Al mattino, alle 7.30 (ora italiana, le 9.30 in Qatar), Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero cercheranno di avanzare nel torneo del duo libero, mentre alle 8 farà lo stesso Lorenzo Marsaglia, in semifinale nel trampolino tre metri uomini: l'eventuale finale sarà in programma alle 16.30 della stessa giornata. Alle 8.30 i riflettori si sposteranno sulle acque libere, con Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi protagoniste nella 5 km di nuoto di fondo. La mattinata azzurra proseguirà alle 11 con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, in finale nel sincro trampolino tre metri donne: alla stessa ora Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, impegnati nella 5 km di nuoto di fondo, proveranno a rimpinguare il medagliere dell'Italia, fermo a 2 argenti. La giornata si chiuderà nella sessione pomeridiana, che vivrà due appuntamenti clou: alle 18 l'infaticabile Giorgio Minisini, fresco vincitore dell'argento nel solo tecnico maschile, proverà a eguagliarsi o addirittura migliorarsi nel solo libero maschile, mentre alle 18.30 tornerà in vasca il Settebello, che sfiderà l'Ungheria nell'ambito del Girone D. Finora i ragazzi di coach Sandro Campagna hanno giocato sul velluto, ma l'incrocio con i maestri magiari potrebbe presentare più difficoltà, nonché fornire le prime risposte in chiave di quelle che saranno le ambizioni reali della formazione azzurra.

Gli italiani in gara mercoledì 7 febbraio (ora italiana)

07.30 - Nuoto artistico: duo libero - Preliminari (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero) 08.00 - Tuffi: trampolino tre metri uomini - Semifinali (Lorenzo Marsaglia) 08.30 - Nuoto di fondo: 5 km donne - Finale (Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi) 11.00 - Sincro trampolino tre metri donne - Finale (Elena Bertocchi e Chiara Pellacani) 11.00 - Nuoto di fondo: 5 km uomini - Finale (Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri) 16.30 - Tuffi: trampolino tre metri uomini - Finale (Eventuale Lorenzo Marsaglia) 18.00 - Nuoto artistico: solo libero uomini - Finale (Giorgio Minisini) 18.30 - Pallanuoto maschile: Italia-Ungheria (Preliminari, Girone D)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 a partire dalle 18: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

