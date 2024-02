Federica Brignone, il pensiero per Goggia. E Sofia pubblica su Instagram la foto col padre

Roma, 6 febbraio 2024 – Il dolore di Sofia si scioglie in un abbraccio. Quello con il padre, Ezio: una storia Instagram in una sola foto che ‘rompe’ il silenzio della campionessa dopo l’infortunio a tibia e malleolo patito in allenamento. Così comincia il giorno 1 del suo recupero.

Gli auguri di Brignone

La stagione della discesista bergamasca si è chiusa anzitempo e, mentre oggi è ricominciata la lunga riabilitazione, arrivano gli auguri della sua compagna-avversaria Federica Brignone, che calcherà anche il palco del Festival di Sanremo: “Mi dispiace tantissimo per Sofia, spero che andrà tutto bene. Ma è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà. Quest'anno purtroppo non solo a lei, ma anche a tanti big della mia disciplina è capitato di farsi male, come Kilde e MIkaela Shriffin: è terribile, anche perché ti crolla il mondo addosso”.

Goggia, iniziata la riabilitazione

E oggi è arrivato anche un nuovo bollettino sulla situazione di Sofia Goggia. La campionessa ha passato un notte tranquilla dopo l'intervento di riduzione della frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro rimediata a Pontedilegno.

Ancora prudenti i medici invece sulle dimissioni dall’ospedale: Sofia dovrebbe poter tornare a casa nei prossimi giorni.