Mondiali di rugby: All Blacks insaziabili, battono l’Argentina 44-6 e volano in finale

Parigi, 20 ottobre 2023 – Tuttineri...e da un altro pianeta. Gli All Blacks dilagano allo Stade de France contro l’Argentina: un match che giocavano sì da favoriti, ma con l’incognita di una nazionale avversaria avida di vittoria, e che avrebbe dato il tutto e per tutto per centrare il successo.

In finale ci va però – come da pronostico - la Nuova Zelanda con il punteggio di 6-44, chiudendo con uno storico +38. Un risultato mai in discussione per gli uomini di Ian Foster che sono riusciti a fare la differenza con un gioco semplice, ma efficace.

Pumas dal cuore grande: non smettono mai di lottare fino allo scadere, del resto è lo spirito del gioco. Gli argentini perdono così la terza semifinale nella loro storia. A mettere in ghiaccio il risultato è la terza meta nel secondo tempo (‘62) per gli All Blacks che scappano via e ipotecano virtualmente la vittoria. Per gli All Blacks mete con Frizell (2), Barrett e Jordan nel primo tempo. Nelle ripresa occhiale schiacciato da Smith, Jordan (2).

Sì, perché Will Jordan è inarrestabile: tre mete solo in questa partita e un totale di 8 nella competizione. Per la Nuova Zelanda è la quinta finale, guadagnata sul campo dopo nove anni. Affronteranno Sudafrica (che insegue il sogno della quarta coppa) o Inghilterra per il titolo. La seconda semifinale è in programma domani alle 21.

Il tabellino

Argentina: 15. Mallia, 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. Chocobares (64' Moroni), 11. M. Carreras, 10. S. Carreras (66' Sanchez), 9, Betranou (51' Bazan Velez), 8. Isa (19'-30' e 64' Bruni), 7. Kremer, 6. Gonzalez, 5, Lavanini (41' Alemanno), 4. Petti Pagadizabal, 3. Gomez Kodela (51' Bello), 2. Montoya (C) (64' Creevy), 1. Gallo (67' Sclavi)

Nuova Zelanda: 15. B. Barrett (56' McKenzie), 14. Jordan, 13. Ioane (61' Lienert-Brown), 12. J. Barrett, 11. Telea, 10. Mo'unga, 9. Smith (56' Christie), 8. Savea, 7. Cane (C) (66' Papali'i), 6. Frizell, 5. S. Barrett, 4. Whitelock (61' Retallick), 3. Lomax (56' Newell), 2. Taylor (51' Taukei'aho), 1. de Groot (56' Williams)

Marcatori: 5' Boffelli (A, cp), 11' Jordan (N, m) Mo'unga (tr), 15' Barrett (N, m), 34' Boffelli (A, cp), 38' Mo'unga (N, cp), 42' pt Frizell (N, m), 42' Smith (N, m) Mo'unga (tr), 49' Frizell (N, m) Mo'unga (tr), 62' Jordan (N, m), 73' Jordan (N, m)