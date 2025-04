Sara Curtis: “Volo alla Virginia University per continuare il mio percorso di nuoto e accademico”

Roma, 18 aprile 2025 - Dopo aver stupito l'Italia a colpi di record in vasca, la giovane promessa del nuoto Sara Curtis ha ripreso il suo percorso di studi. "Sono veramente felice di annunciare il mio impegno verbale per continuare il mio percorso di nuoto e accademico presso la Virginia University!". L'annuncio della svolta della sua carriera sportiva e non solo Sara l'ha fatto sui social.

"Vorrei ringraziare la mia famiglia, gli amici e gli allenatori per avermi sostenuto in questa decisione. Sono incredibilmente grata per questa fantastica opportunità e non vedo l'ora di iniziare questa avventura ad agosto!", ha scritto Sara su Instagram.

L'azzurra, nata il 19 agosto 2006 a Savigliano, in provincia di Cuneo, da padre piemontese e madre nigeriana, ha già raggiunto diversi traguardi inaspettati per una 18enne facendo agli Assoluti di Riccione suoi i primati italiani nei 50 e nei 100 sl.