Sofia Raffaeli doppia gioia: oro e argento in Coppa del mondo a Baku

Baku, 21 aprile 2024 – Sofia Raffaeli si porta a casa una medaglia per colore in Coppa del Mondo a Baku, in Azerbaigian. Dopo il bronzo nel concorso generale di ieri, oggi la 20enne ginnasta di Chiaravalle ha conquistato due medaglie nelle finali di specialità.

La vice campionessa del mondo in carica ha aperto il programma delle finali al cerchio, sulle note di "Rescue" di Lauren Daigle, conquistando subito la prima medaglia d'argento di giornata con 35.500 punti, davanti alla bulgara Eva Brezalieva (34.650) e a 5 centesimi dalla tedesca Darja Varfolomeev, oro con 35.550 punti.

Ma il vero acuto è arrivato alle clavette: oro e secondo successo della stagione, sempre nello stesso attrezzo. Sulle note di 'Dark Mirror' di Power-Haus ha fatto la differenza mostrando la sua determinazione. Al termine dell'esercizio nuovo primato personale di punti, 34.550. Argento all'ucraina Taisiia Onofriichuk (33.800), bronzo alla tedesca Darja Varfolomeev (33.550).

L'Agente delle Fiamme oro, poi, nella final eight alla palla, accompagnata dalla voce di Maria Mazzotta in "Bella ci dormi", ha ottenuto un quarto posto con 32.500 punti, finendo alle spalle dell'ucraina Taisiia Onofriichuk, bronzo con 33.800, lo stesso punteggio della bulgara Eva Brezalieva, che ha ottenuto l'argento per la nota di esecuzione più alta. In questa specialità l'oro è andato sempre alla Varfolomeev, campionessa del mondo in carica, con il personale di 34.200.