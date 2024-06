Superbike, Bimota torna: Alex Lowes il pilota

La Bimota torna in un campionato del mondo e lo farà dal 2025 in quello Superbike, riservato alle derivate di serie. La casa italiana correrà sotto la denominazione Bimota by Kawasaki dato che l’azienda giapponese ne possiede una quota. La verdona è specialista del campionato con sei titoli mondiali negli ultimi dieci anni, ma da un paio di stagioni ha chinato la testa, prima con Toprak Razgatlioglu su Yamaha e poi con Alvaro Bautista su Ducati. Da questa stagione, tra l’altro, lo storico pilota di punta, Jonathan Rea, ha cambiato casacca passando a Yamaha e sulla Ninja ci sono Alex Lowes e Axel Bassani, ma già dal prossimo anno lo scopo è tornare in corsa per l'iride.

Torna Bimota. Lowes: “Opportunità al momento giusto”

La storia di Bimota nelle corse è lunga. Fondata nel 1966 da Valerio Bianchi, Giuseppe Morri e Massimo Tamburini – le iniziali dei cognomi hanno dato vita al nome – Bimota ha iniziato il suo percorso nelle gare nel 1973 con la 200 miglia di Imola e ha conquistato il primo titolo iridato nel 1980 nella categoria 350 con il pilota Jon Ekerold. Insomma, un marchio storico e che merita un palcoscenico importante. Glielo offrirà Kawasaki, che indosserà il nome Bimota sulla carena della Ninja che dovrebbe, però, mantenere il colore verde. I piloti saranno Axel Bassani e Alex Lowes. Il britannico si è detto molto soddisfatto dell’accordo: “L’opportunità arriva al momento giusto – le sue parole – Insieme a Bimota, Kawasaki sta investendo molto in questo nuovo progetto e alle spalle abbiamo 40 anni di esperienza nel mondiale Superbike. Partiamo con una buona possibilità di iniziare nel miglior modo possibile con la nuova moto”. Lowes ha vissuto un paio di stagioni sottotono, ma nel 2024 è partito con buoni risultati e in più la Ninja sta migliorando rispetto alle difficoltà precedenti con Ducati, Yamaha e Bmw molto veloci. Una vittoria a Philip Island è arrivata: “Ringrazio il team per la fiducia, sto migliorando e posso essere veloce e competitivo. Grazie a Bimota e Provec Racing. Ora dobbiamo rimanere concentrati sul 2024 per ottenere buoni risultati”. Massima soddisfazione per l’accordo anche in Kawasaki Racing Team, come affermato dal team manager Guim Roda: “Con Lowes stiamo facendo un bel viaggio, iniziato durante il Covid e all’inizio per lui è stato difficile con i vari infortuni che ha subito, ma non abbiamo mai messo in dubbio la sua velocità. Negli anni precedenti ci sono state delle limitazioni che ci hanno impedito di sviluppare la moto, ma in questa stagione possiamo sfruttare meglio tutto il potenziale”. Bimota by Kawasaki cercherà dunque di giocarsi il titolo nel 2025, ma già in questa stagione la verdona vuole tornare protagonista a tutti gli effetti: “Vogliamo avere una solida struttura per il 2025 e Lowes ha una mentalità positiva. Ci sono gli strumenti per fare bene – ancora Roda – Siamo molto felici di costruire questo progetto assieme e ora possiamo rimanere concentrati sul 2024. Vogliamo finire bene la stagione”.

Leggi anche - Ducati, Domenicali: "Siamo la nazionale rossa"