Superbike, passata la paura per Petrucci: “Felice di essere vivo”

Bologna, 27 aprile 2024 - Un volo di cinquanta metri con una moto da cross sulla pista di Cingoli, numerosi infortuni tra mandibola, clavicola e scapola. Lesioni importanti per Danilo Petrucci che ha rischiato anche la vita ed è stato costretto ad un intervento chirurgico per risolvere alcune situazioni, ma ora il peggio è passato e il primo pensiero è tornare in moto. Saltato il gp di Assen, dove tra l’altro ha vinto gara 1 il suo sostituto Nicholas Spinelli, l’ex pilota Moto gp punta con decisione al gran premio d’Italia a Misano fissato per metà giugno, sfruttando questa lunga sosta di quasi due mesi del campionato Superbike.

Petrucci: “Ho rischiato, ora punto a Misano”

Spaventoso incidente per Danilo Petrucci due settimane fa sulla pista da motocross di Cingoli e volo di 50 metri che ha messo a repentaglio la sua stessa vita. Attimi drammatici per il pilota del team Barni che ha perso il controllo della moto e riportato lesioni importanti tra mandibola, clavicola e scapola. Violento urto del viso di Petrucci sul manubrio, poi capitombolo che ha procurato diverse fratture e un intervento chirurgico con immediato ricovero alle Torrette di Ancona. Il racconto di Danilo: “Ho perso il controllo della moto prima di un salto, è stata una delle cadute più spaventose della mia vita - le sue parole - Ho rotto diversi denti, la mandibola, la clavicola e la scapola”, i traumi subiti dal numero 9 del Team Barni che è stato dimesso il 16 aprile e ora ha iniziato la fase di riabilitazione, allo scopo di poter tornare a metà giugno a Misano per il gran premio dell’Emilia Romagna. “E’ stato un salto di 50 metri e ho sbattuto molto forte sul manubrio. Tornerò alla normalità e sono felice di essere vivo”, ancora Petrucci. Il peggio, fortunatamente, è passato, così Petrucci punta a tornare in gara il 16 giugno a Misano per il gran premio dell’Emilia Romagna. Il destino, però, ha voluto che ad Assen il suo sostituto Nicholas Spinelli vincesse la sua prima gara in carriera al debutto, sfruttando condizioni meteorologiche difficili e una strategia del team perfetta: “E’ stato il destino - la risposta di Petrucci a Sky Sport - Per me non ci voleva ma sono contento per il team. Doveva andare così e l’incidente mi ha fatto apprezzare le piccole cose”. Il calendario della Superbike offre comunque una mano perché dopo Assen ci sarà una pausa di due mesi fino a Misano, in programma a metà giugno. Petrucci vuole esserci: "Vediamo cosa dirà la prossima risonanza sui legamenti della spalla, spero di tornare presto in moto per preparare Misano”. Dopo le vittorie di Spinelli in gara 1, di Bautista in Superpole Race e di Razgatlioglu in gara 2 ad Assen, la classifica vede in testa il campione del mondo in carica con 123 punti, seguito dal turco con 117 e dall'altro ducatista Bulega a 109, che precede Lowes su Kawasaki a 93, Locatelli su Yamaha a 64 e Iannone su Ducati a 64. Petrucci è nono, avendo saltato Assen, con 47 punti.

