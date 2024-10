Tyson-Paul, data e orario dell’incontro. Quando e dove vedere il ritorno sul ring di Iron Mike

Roma, 23 ottobre 2024 – Si avvicina il ritorno sul ring di Mike Tyson. Sabato 16 novembre alle 2 di notte (ora italiana) Netflix trasmetterà a livello mondiale l’incontro tra l’ex star di Youtube Jake Paul e l’ex campione del mondo dei pesi massimi. Un match destinato a passare alla storia della boxe: avrà luogo allo stadio di AT&T di Arlington in Texas che ospiterà un pubblico di 80.000 spettatori.

Tyson, la leggenda del ring

Nonostante non servano presentazioni per il leggendario ‘Iron Mike’ è importante specificare che il campione, 58 anni, non combatte dal 2005. Ricordiamo però che la sua carriera da pugile, iniziata nel 1985, conta 50 vittorie e sei sconfitte con 44 Ko. Mike si stava allenando da tempo per questo incontro che si sarebbe dovuto disputare il 20 luglio, quando però (come hanno riportato i media internazionali), a causa di un malore che lo ha sorpreso durante il volo Miami-Los Angeles, si è visto costretto a prendersi un periodo di riposo. Una riacutizzarsi di un’ulcera che l’ha obbligato a rimandare il tanto atteso incontro sul ring. Poco dopo il malore, Tyson ha ringraziato i fan e ha annunciato, con una buona dose di carisma e sicurezza, che “il mio corpo è in forma come non lo era dagli anni '90 e presto tornerò ad allenarmi a pieno ritmo. Jake Paul, questo può averti fatto guadagnare un po' di tempo, ma alla fine sarai comunque messo al tappeto e fuori dalla boxe per sempre. Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l'ora di offrire una performance indimenticabile nel corso dell'anno”.

Chi è Jack Paul

Sull’altro lato del ring ci sarà l’ex youtuber e, secondo le informazioni raccolte, l’organizzatore e protagonista dell’evento Jake Paul. Originario di Cleveland (Ohio), il pugile di 27 anni ha abbandonato la propria carriera come youtuber e si è dedicato a tutto tondo alla boxe. Soprannominato ‘El Gallo de Dorado’ e ‘The Problem Child’, Paul è comparso sulla scena del pugilato nel 2018 e con il suoi 185 centimetri di altezza e un allungo di 193 centrimetri si è guadagnato il posto per competere ad alto livello. Una carriera che ad oggi conta un record impressionante di 10 vittorie e 1 sconfitta con 7 Ko.

Battute e provocazioni

Lo spettacolo è già iniziato durante la conferenza stampa di presentazione dell’incontro, quando Tyson e Paul non si sono tirati indietro di fronte a battute e provocazioni. L’ex youtuber ha iniziato a stuzzicare Mike con queste parole: “È un avvenimento storico, quasi tutti sono pronti a scommettere che verrò messo Ko, ma cosa succederà quando accadrà il contrario? Lui sostiene che sarà il mio funerale, rispetto Mike, ma non siamo amici e per questo lo metterò al tappeto. Così vedremo chi è davvero finito”. Iron Mike ha controbattuto: “ Mi sento pronto e sono completamente guarito. Adesso ho alle spalle un paio di mesi di allenamenti. Abbiamo uno youtuber che si troverà al cospetto di uno dei più gradi pugili mai esistiti. Penso che quando saliremo sul ring e riuscirò ad afferrarlo per lui sarà completamente finita e sarà costretto a darsela a gambe”. Paul ha preso parola al termine della conferenza ironizzando sul malore di Tyson “ Sono qui per guadagnare 40 milioni di dollari e mettere fuori combattimento una leggenda. Amo Mike e lo rispetto, ma non saremo più amici fino al 15 novembre. Io ero già pronto prima, ma lui aveva bisogno di una piccola pausa... Ti fa ancora male la pancia?”.

Le critiche per il match

Nonostante tutto il mondo attenda il grande match, il promoter Eddie Hearn ha rilasciato un’intervista a Bbc News e ha espresso la sua idea contraria a questo incontro: “Pericoloso, irresponsabile e irrispettoso nei confronti della boxe”. Non rimane che aspettare il 16 novembre e vedere chi dominerà sul ring.