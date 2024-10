Chi è Jake Paul, l'ex star di YouTube che sfiderà Mike Tyson

L’attenzione di tutti gli appassionati di boxe è già rivolta a sabato 16 novembre, quando all’AT&T di Arlington in Texas saliranno sul ring Mike Tyson e Jake Paul. Un evento planetario che sarà trasmesso in diretta da Netflix (alle 2 di notte ora italiana). Per Iron Mike, 58 anni, si tratta del ritorno sul ring dal 2005. L’ex campione dei pesi massimi e leggenda del pugilato mondiale sfiderà l’ex star di YouTube in match che si annuncia spettacolare. Ma chi è Jake Paul? Andiamo a scoprire la carriera fuori e dentro il ring del prossimo sfidante di Tyson.

Jake Paul, 27 anni, è nato a Cleveland. Lui e suo fratello maggiore Logan hanno giocato a calcio insieme da bambini. Il sogno di Jake era quello di entrare nella Nfl, la lega professionista di football americano. Pensando che potessero divertirsi a filmarsi mentre giocavano a calcio, il padre procurò una telecamera ai figli. Così Jake e Logan hanno iniziato a riprendersi mentre facevano scherzi. Jake Paul ha iniziato la sua carriera sui social a settembre 2013 pubblicando video sull’applicazione Vine. Al momento della sospensione di Vine, aveva accumulato 5,3 milioni di follower e 2 miliardi di visualizzazioni sull'app. Sbarcato su YouTube e trasferitosi a Los Angeles, la sua popolarità è velocemente cresciuta tanto che Jake ha iniziato a ricevere sponsorizzazioni per la creazione di video: è a quel punto che ha capito che avrebbe potuto intraprendere una carriera di successo.

Nel 2015 è stato annunciato che Paul sarebbe stato il protagonista di Dirk nella nuova serie comica di Disney Channel, Bizaardvark. Il 22 luglio 2017, durante le riprese della seconda stagione di Bizaardvark, Disney Channel ha annunciato che Paul avrebbe lasciato la serie. L'annuncio ha fatto seguito alle notizie sulle lamentele pubbliche dei vicini di Jake riguardo al rumore generato dagli scherzi, dalle feste, dai rischi di incendio e dalle folle di fan di Paul che si radunavano nel loro quartiere. Paul in seguito ha rivelato in un'intervista con The Hollywood Reporter che in realtà era stato licenziato da Disney che voleva accelerare il processo di annullamento dello spettacolo.

Jake Paul durante il match vinto contro Mike Perry

La carriera da pugile di Paul è iniziata nell'agosto 2018, quando ha sconfitto lo youtuber britannico Deji Olatunji in un match amatoriale per ko tecnico al quinto round. Passato al professionismo, Paul – soprannominato ‘El Gallo de Dorado’ e ‘The Problem Child’ – ha battuto lo youtuber AnEsonGib nel gennaio 2020 per ko tecnico al primo round. Da allora è stato protagonista di altre sfide contro l’ex cestista Nba Nate Robinson, i combattenti di arti marziali miste Ben Askren e Tyron Woodley, con il quale ha avuto un rematch, Anderson Silva, il pugile professionista Tommy Fury, Nate Diaz e Mike Perry. Ha sempre vinto fino all’all’incontro con Fury, nel quale è stato dichiarato sconfitto in seguito a una decisione dei giudici di gara. In totale Jake Paul ha conquistato il successo in dieci degli undici match disputati.

Il 9 aprile 2021 è stato rilasciato un video dalla tiktoker Justine Paradise, che ha denunciato abusi sessuali da parte di Paul. Jake ha risposto alle accuse, dicendo: “Le accuse di aggressione sessuale non sono qualcosa che io o chiunque altro dovremmo prendere alla leggera, ma per essere chiarissimi questa affermazione fatta contro di me è falsa al 100%". In un video successivo Paradise ha dichiarato di aver ricevuto molestie e minacce di morte per l'accusa. Il 22 aprile 2021, un articolo sul New York Times ha presentato una seconda accusa da parte della modella e attrice Railey Lollie, che aveva lavorato per Paul all'età di 17 anni.

Nel novembre 2016 Paul ha iniziato a frequentare la collega youtuber e influencer Alissa Violet. Si sono lasciati nel febbraio 2017. Nell'aprile 2018 Jake ha iniziato a frequentare la modella americana Erika Costell: la relazione è durata solo sette mesi. Paul ha poi frequentato la modella e influencer Tana Mongeau da aprile 2019 a gennaio 2020. Paul ha poi avuto una relazione con la modella americana Julia Rose. Attualmente frequenta la pattinatrice velocista olandese Jutta Leerdam.