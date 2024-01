Adrenalina da Eurolega. Milano all’esame di greco. La prova è il Panathinaikos

di Sandro Pugliese

Si trasferisce ad Atene quest’oggi l’Olimpia Milano che gioca sul parquet del Panathinaikos in Eurolega (ore 20.15). I biancorossi continuano il loro momento di apnea, devono giocare tutte le partite con l’obiettivo di vincere, provare a rimontare e poi alla fine vedere cosa recita la classifica. Ovviamente molto più semplice a dirsi che a farsi, anche se il primo test contro il Barcellona è stato positivo in tal senso. I greci si trovano al 4° posto in classifica, hanno perso malamente l’ultima gara contro il Maccabi Tel Aviv, ma prima arrivavano da una striscia di quattro successi consecutivi (8 successi nelle ultime 10).

Si giocherà ad OAKA, dove il Panathinaikos sta totalizzando 14.000 spettatori di media: "La comunicazione in campo sarà molto importante in un’arena storicamente molto calda e rumorosa - dichiara coach Ettore Messina - sul piano tecnico, dovremo gestire bene le palla per impedirgli di segnare canestri facili su palle perse nostre e ovviamente controllare i rimbalzi. Come noi, anche il Panathinaikos ha sofferto problemi di infortuni, ma sul suo campo ha già dimostrato di essere quasi imbattibile, per cui siamo coscienti di quanto sarà difficile questa partita".

Torna di scena anche in Eurolega Nikola Mirotic che, prima dell’infortunio, viaggiava a 17.2 punti a partita, come tornerà disponibile anche capitan Nicolò Melli che, nell’ultimo turno di campionato, contro Sassari è rimasto fuori per recuperare dalla stanchezza delle ultime settimane.

"Affrontiamo una squadra che prima dell’ultimo turno aveva inanellato una serie di successi che ne confermano il valore altissimo - dice lo stesso capitano milanese - hanno fisicità, talento individuale e un fattore campo storicamente importante. Dovremo giocare la nostra partita prestando attenzione ai dettagli, intensità e forza mentale quando si presenteranno momenti di difficoltà. Sappiamo che per imporci servirà una grande prestazione ma ci proveremo con tutte le nostre forze". All’andata la squadra di Ergin Ataman si impose al Forum per 68-76, ma rispetto a quel match non dovrebbe avere i due playmaker Sloukas e Vildoza.

L’Olimpia, seconda miglior difesa del torneo (a dispetto della classifica insufficiente), dovrà incunearsi nei gangli del gioco ateniese per provare a togliere le certezze ad una squadra che, comunque, guida anche il campionato greco da imbattuta dopo 16 partite.