Al palaleonessa. Adrenalina a cena: va in scena il derby lombardo. Brescia-Cremona

Il Palaleonessa A2A ospita alle 20 l’attesissimo derby lombardo tra la Germani Brescia e la Vanoli Cremona. Arbitri del match saranno Michele Rossi, Denny Borgioni e Giacomo Dori. Le due squadre si sono affrontate 11 volte, con Brescia in vantaggio con 7 vittorie. Tuttavia, a casa della Germani, il bilancio è in perfetta parità (3-3). Brescia arriva al derby forte di tre vittorie consecutive contro Cremona. Alessandro Magro, coach della Germani Brescia (nella foto), sottolinea l’importanza del derby e l’intenzione di replicare la solida prestazione vista a Tortona. Demis Cavina, il rivale, evidenzia la crescita della squadra e l’importanza della concentrazione, nonostante qualche acciacco fisico nel gruppo, con particolare attenzione alla condizione di Pecchia. Il morale è ovviamente alle stelle dopo il trionfo di domenica contro la Virtus Bologna capolista. David Cournooh e Nicola Akele, ora con la Germani Brescia, hanno un passato con la Vanoli Cremona, mentre Paul Eboua ha vestito (con scarso successo) la maglia di Brescia nella stagione 202122. Due squadre in un grande momento di forma che rilanciano il valore del basket lombardo. Della Valle contro Zegarowski, lo spettacolo è annunciato.

Alessandro Luigi Maggi