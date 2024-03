Al palaradi. La Vanoli Cremona alla prova più dura. Sul parquet trova la corazzata Venezia

Impegno complesso per la Vanoli Cremona, che in una fase di crisi di risultati ospita al PalaRadi alle 16.30 la Reyer Venezia. I veneti, reduci dal successo contro Olimpia Milano, possono agganciare la prima posizione in classifica in caso di vittoria della Virtus nel posticipo del lunedì con Brescia. È la sfida numero 35 tra le due squadre, la 23ª di stagione regolare che si aggiunge alle 12 di playoff. Il bilancio è di 25-9 a favore della Reyer e di 8-8 nelle sfide giocate a Cremona. Nel match di andata, giocato sabato 14 ottobre nell’anticipo della 3ª giornata, l’Umana Reyer si impose in volata per 79-76, con i decisivi Barry Brown Jr. (15 punti) e Simms (17 punti e 10 rimbalzi).

Demis Cavina (nella foto) alza la voce in vista di questa partita: "È giunto il momento per la squadra, intesa come staff e giocatori, di capire quello che sarà questo finale di stagione e quindi parlare della responsabilità che dobbiamo prenderci per raggiungere l’obiettivo". Sarà la seconda uscita per Corey Davis in regia, con Marcus Zegarowski che ha salutato la compagnia firmando in Israele con l’Ironi. Ma serve un salto di qualità di tutti, soprattutto contro il pericolo numero uno, la favolosa guardia della Reyer Tucker.

Alessandro Luigi Maggi