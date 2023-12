Al palaradi. La Vanoli Cremona aspetta Tortona:. Cavina avverte:: "Avversario ostico»

Palla a due alle ore 17 al PalaRadi per la sfida tra Vanoli Basket Cremona e Bertram Derthona Tortona, un incontro che promette emozioni e alta tensione. I padroni di casa, sconfitti nella recente partita contro Treviso, si preparano ad affrontare un’avversaria ostica che, nonostante due recenti sconfitte, rimane una delle formazioni più competitive del campionato. Il confronto tra i due team è recente, con Tortona che ha prevalso nei due precedenti della stagione 202122. Demis Cavina (nella foto), allenatore di Cremona e con un passato a Tortona, dichiara: "Partirei con il mettercela tutta perché dobbiamo ripartire, farlo conoscendo la difficoltà del prossimo match ma anche cercando di imparare dalla partita di Treviso che dobbiamo avere continuità all’interno della partita per 40 minuti, mettendo aggressività, giocando quello che è stata la nostra pallacanestro in questo inizio di campionato. Sappiamo il valore dell’avversario, però c’è questa voglia di ripartire e vogliamo farlo in casa finendo questo doppio turno meglio di come sia iniziato. La squadra sta bene, ci sono piccoli acciacchi ma al momento siamo tutti pronti per la partita di domenica".

Il match si preannuncia combattuto e sarà cruciale per la Vanoli dimostrare il proprio valore davanti al proprio pubblico.

Alessandro Luigi Maggi