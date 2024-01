All Star Game,. LeBron da record. Superato Jabbar

Il conto alla rovescia per la partita delle partite è già iniziato. Ufficializzati i quintetti titolari per ciascuna Conference dell’All Star Game, – l’evento che riunisce i migliori giocatori dell’NBA condensati in due squadre –, in programma il prossimo 18 febbraio a Indianapolis. A deciderli, tifosi, media specializzati e giocatori stessi. Per il 50% hanno contato i voti dei tifosi, per il 25% le preferenze espresse dai giocatori Nba e dai giornalisti. Le riserve, gli altri 14 All Star, saranno annunciate il 1 febbraio e verranno selezionate dagli allenatori Nba. Quest’anno il format della partita tornerà quello tradizionale: Est contro Ovest.

Rilevante l’assenza di Stephen Curry, non selezionato nello starting five della selezione Ovest, cosa che non era mai accaduta al leader dei Golden State Warriors dal 2013, ad eccezione dell’edizione 2020, che fu costretto a saltare per un infortunio. Al suo posto, il canadese Shai Gilgeous-Alexander, ala di Oklahoma City Thunder. Per il resto, nessun grosso sconvolgimento a Ovest, con la presenza nel team titolare di Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e capitan LeBron James, più che mai continuo e alla sua ventesima presenza nell’All Star Game: la 39enne stella dei Los Angeles Lakers supera così un altro mito come Kareem Abdul-Jabbar. A Est, capitan Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) sarà in campo con il compagno di squadra Damian Lillard, l’MVP 2023 Joel Embiid (Philadelphia Sixers), Jayson Tatum (Boston Celtics) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers). Assente nel quintetto Trae Young (Atlanta Hawks), secondo nel voto dei tifosi.