B nazionale, oggi la squadra di Ghizzinardi chiamata al riscatto. Jesi a San Vendemiano con Casagrande in più

Con la ‘novità’ Casagrande al rientro dopo il forfait forzato di Ruvo di Puglia, e con i postumi dell’uppercut fatale incassato all’ultimo secondo sul parquet pugliese ancora da metabolizzare, la General Contractor carica armi a bagagli e viaggia per la prima trasferta stagionale in direzione Nord. San Vendemiano, cittadina di 10 mila abitanti in provincia di Treviso, il confronto con l’agguerritissima Rucker attuale seconda forza, in nutrita compagnia, del campionato. Ormai veterana del campionato cadetto la formazione allenata d coach Michele Carrea, nelle sue fila la guardia ala Tommaso Oxilia, avversario di Jesi in serie A con la Fortitudo Bologna, l’ex dorico Cacace, altro cecchino dal canestro facile, il veterano Chiumenti mitici i suoi duelli sotto canestro con i lunghi leoncelli (Maggioli su tutti). Tre successi nel tris di gare di inizio stagione (vittoria casalinghe nel derby con la Virtus Padova 77-65 e con la Virtus emiliana 76-64, golpe esterno sempre lungo la cintura bolognese con il netto 93 a 77 di Ozzano), serie e imbattibilità interrotta domenica scorsa a seguito della battuta d’arresto nell’altro derby veneto (uno dei tanti) a casa della Gemini Mestre (86-69)."Seconda trasferta consecutiva ed ennesimo confronto con una delle big del girone – presenta la gara coach Marcello Ghizzinardi – ci portiamo dietro la rabbia e la voglia di riscattare una sconfitta beffarda dopo una gara coraggiosa che avrebbe meritato un epilogo diverso. E’ stata una settimana di duro lavoro, ritroviamo Casagrande e finalmente stiamo vedendo progressi anche da parte di Giacomo Filippini (che non sarà della gara ndr). Dalla Puglia ci portiamo dietro anche sensazioni positive, su queste sensazioni e sulla voglia di ripetere la bella prova contro Ruvo baseremo la nostra gara". Bisceglie, Lumezzane, Taranto i futuri impegni, sulla carta più accessibili, della General a partire dall’ultima domenica di ottobre. Superare indenne la gara di stasera (palla a due alle 18) potrebbe davvero significare dare la svolta al campionato.

Gianni Angelucci