Baby unahotels. Vittoria in volata per l’Under 19. U14 scatenata a Casalecchio

Vittoria in volata per l’Under 19 che sconfigge a domicilio il Bernareggio per 94-93 dopo due supplementari: decisivo Omer Suljanovic (foto) già debuttante in prima squadra. Il lungo austriaco sigla la bomba del pareggio alla fine del primo overtime poi fa 2/2 ai liberi alla fine del secondo supplementare e regala la vittoria ai suoi. Unahotels: Camara ne, Faye ne, Suljanovic O. 15, Beltrami 4, Bonaretti 10, Obayagbona 4, Suljanovic I. 23, Yadde 18, Deme 2, Fornasiero 2, Lusetti, Manfredotti 16. Allenatore: Menozzi.

Roboante vittoria per l’Under 14 che stende Casalecchio per 117-71, con il match già chiuso a fine primo quarto (37-12 al 10’).

Unahotels: Barani 8, Mambriani 12, Lusuardi 2, Nanni 10, Zucchetti 2, Maestri 20, Reggiani, Carniato 12, San Pietro 10, Kotlar 20, Baccosi 12, Casolari 9. All. Bertolini. Infine, è stato ufficializzato il girone interregionale per l’Under 17 di coach Consolini che, dopo aver conquistato il quinto posto regionale, ultimo utile per la qualificazione, se la vedrà con Pesaro (1ª classificata Marche/Umbria), Livorno (2ª Toscana), Ostia (3ª Lazio), Firenze (3ª Toscana) e Sant’Antimo (4ª Campania/Basilicata). La prima va alle finali nazionali, la seconda e la terza giocano uno spareggio per accedervi. c.c.