Banchero scatenato. Gallinari sconfitto

Paolo Banchero è stata la stella più brillante nella notte della Nba. Con 23 punti l’italo-americano ha permesso a Orlando di vincere sul campo dei Minnestota, miglior squadra della Western Conference, ma ora raggiunta in vetta da Oklahoma City. Golden State ha vinto a Memphis, mentre Young da 32+15 ferma i Suns (35 per Durant). Gallinari chiude in doppia cifra (11 punti), ma esce sconfitto dai Clippers guidati da Leonard, mentre Williamson firma il canestro della vittoria contro gli Spurs di Wembanyama.

Quanto a Banchero, i Magic erano stati sotto anche di 18 punti nel secondo quarto, prima di reagire con la difesa, tenendo Minnesota a soli 18 punti nel quarto conclusivo e portando a casa una vittoria importante 106-108. Banchero festeggia la convocazione all’All-Star segnando 23 punti, 19 per Franz Wagner, 18 con 12 rimbalzi li aggiunge Carter Jr. e ai Timberwolves non bastano i 22 di Edwards e di Gobert, che colleziona anche 16 rimbalzi e 2 stoppate. Ottava gara con almeno 20 punti per Jonathan Kuminga, e forse una delle più convincenti del giovane talento Warrios (101-121 il risultato finale), autore di 29 punti con 11/15 al tiro, 6 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi. Da parte sua Curry ne aggiunge 20 con anche 6 rimbalzi e 6 assist, il migliore per Memphis è Jaren Jackson Jr. con 27 punti.