Basket, Serie A: Brescia espugna Reggio Emilia e si qualifica alle Final Eight

Bologna, 16 dicembre 2023 – Gli anticipi del dodicesimo turno del campionato di Serie A di basket si chiudono con la conferma in vetta della Germani Brescia: la compagine biancoblù ha infatti sconfitto 77-70 l’Unahotels Reggio Emilia al PalaBigi e, approfittando del ko della Virtus Segafredo Bologna – piegata 85-84 dall’Umana Reyer Venezia –, si è portata a +4 sui felsinei e a +2 su Venezia, aggiudicandosi anche l’aritmetica certezza di partecipare alle prossime Final Eight di Coppa Italia. A mettere la firma su questo importante traguardo raggiunto dai biancoblù – che potranno quindi difendere il trofeo vinto l’anno scorso – ci ha pensato un Miro Bilan dominante nel pitturato e autore di 24 punti, conditi con 8 rimbalzi. Il centro croato è stato però ben spalleggiato da John Petrucelli, che ha portato a casa un bottino di 13 punti. A Reggio non sono invece bastati i 17 punti di Kevin Hervey, i 15 con 8 rimbalzi messi a referto da Briante Weber e i 14 di Jamar Smith. Dopo aver rimediato a un avvio in salita, Brescia ha messo la freccia del sorpasso e ha chiuso il primo tempo a +4 (38-42). Dopo l’intervallo è arrivata la reazione degli emiliani che hanno saputo recuperare dal -9 e mettere la testa avanti con la tripla di Jamar Smith a 28” dalla penultima sirena. I biancorossi, che hanno tirato con un insufficiente 7/33 da tre, non hanno però saputo dar seguito al loro buon momento e nei 10’ conclusivi sono caduti sotto i colpi di Petrucelli, Gabriel, Bilan e Christon, segnando solo sette punti nel quarto quarto.

Venezia sbanca Bologna con il brivido

Alla Segafredo Arena è invece il colpaccio dell’Umana Reyer Venezia che ha voltato pagina dopo il netto ko in Eurocup e ha superato in volata dopo un tempo supplementare la Virtus Bologna 85-84. Protagonista assoluto del successo degli orogranata è stato Rayjon Tucker, che ha mandato a bersaglio ben 25 punti ed è stato supportato con efficacia da Kyle Wiltjer (14 punti) e Barry Brown Jr. L’ultimo ad alzare bandiera bianca in casa virtussina è stato Marco Belinelli che, dopo i 27 punti segnati in Eurolega contro Baskonia, ne ha siglati 24, pagando però qualcosa di troppo in termini di lucidità nell’overtime. Vani sul fronte bianconero anche l’ottimo lavoro svolto da un Alessandro Pajola mai domo (13 punti, 8 assist e 5 palloni recuperati) da Toko Shengelia (13 punti). Trascinata da un Tucker già in doppia cifra dopo 10’, l’Umana Reyer è partita con la quinta innestata e si è portata sul +13 (10-23). Dall’altra parte è però arrivata la pronta replica di Bologna, affidata ai guizzi di Belinelli che ha portato lo scarto in singola cifra al suono della prima sirena (15-23). Pur dovendo attutire anche i colpi di Brown, la Virtus non si è però data per vinta ed è riuscita a rientrare a -2 prima di subire il canestro di Tucker valso il +5 esterno al 20’. Il copione di gara è quindi rimasto invariato fino al quarto quarto, nel quale Venezia ha cercato di dare la spallata decisiva riportandosi a +10, ma è stata riacciuffata dai guizzi di Cordinier e Belinelli che hanno portato il match all’overtime, in cui i lagunari hanno azzerato un -3 e messo le mani sulla vittoria grazie al canestro di Wiltjer a 14” dalla fine.