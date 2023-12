Basket, coppe europee: Milano batte agevolmente l'Asvel in Eurolega

Milano, 20 dicembre 2023 – Continua il momento positivo dell’EA7 Emporio Armani Milano che – in attesa del possibile ritorno in biancorosso di Shabazz Napier – raccoglie il secondo sigillo consecutivo in Eurolega battendo il fanalino di coda Asvel Villeurbanne con un autoritario 84-61; un successo che permette ai biancorossi di tenere viva la corsa che porta quantomeno ad un posto ai “play in”, distante ora due sole vittorie. Miglior modo per avvicinarsi al più probante test contro il Panathinaikos – in programma venerdì – non poteva esserci per gli uomini di coach Ettore Messina, che sin dalle prime battute di gara hanno dominato la contesa, mostrando un’ottima pallacanestro corale – testimoniata dai 27 assist di squadra, dai 14 palloni recuperati e dal fatto che tutti e dodici i giocatori a referto siano andati a segno – e una grande reattività. Sul piano dei singoli, invece, a brillare è stato senza dubbio un sontuoso capitan Nicolò Melli, che ha chiuso con un bottino personale di 17 punti e un solo errore dal campo. Più che positive, però, anche le prestazioni di Shavon Shields (13 punti) e l’accoppiata di lunghi formata da Johannes Voigtmann e Alex Poythress (11 punti a testa). Tre, invece, gli uomini finiti in doppia cifra nello scacchiere di coach Pozzecco, guidati da Jeoffrey Lauvergne (13 punti). Già dalla prima metà del quarto d’apertura, l’EA7 ha cercato di fare la voce grossa con una difesa arcigna che ha recuperato palloni preziosi e ispirato il parziale di 11-0 – diventato poi 16-3 – capace di proiettare l’Olimpia in doppia cifra di vantaggio (20-10). Con le stilettate di De Colo e Lee e le giocate dell’ex Luwawu-Cabarrot, l’Asvel – rimasto a gara in corso senza De Colo ha saputo rialzare la testa e riportarsi a un solo punto di ritardo al suono della sirena (22-21). Il rientro ospite si è però rivelato un fuoco di paglia, perché nella seconda frazione L’Olimpia ha rialzato il muro difensivo e mandato in tilt l’attacco dei transalpini, che non sono riusciti a trovare il bersaglio per quasi 3’. Milano ha saputo approfittarne appieno rialzando l’asticella del vantaggio grazie a uno scatenato Shields (10 punti nella frazione) e rientrando negli spogliatoi con un vantaggio di dieci punti (46-36). Un granitico Melli ha poi fatto il resto, dominando il terzo quarto, nel quale Milano ha definitivamente preso il largo fino ad arrivare al +23, scarto poi ritrovato nel finale grazie ai primi tre punti di Guaglielmo Caruso in Eurolega.

Venezia cade in Eurocup. Sorridono Sassari e Tortona in Champions League

In Eurocup, dove ieri era arrivato il prezioso successo della Dolomiti Energia Trento, capace di sbancare Gran Canaria 98-76 sulle ali di un Andrejs Grazulis da 23 punti e 5 rimbalzi, l’Umana Reyer Venezia ha incassato l’ottavo ko continentale perdendo 100-81 contro l’Hapoel Gerusalemme: dopo un primo tempo chiuso a +6, la luce degli orogranata si è inspiegabilmente spenta e l’Hapoel, trascinato dai 25 punti di Xavier Munford e dai 20 di John Holland, ha dato la spallata decisiva con un parziale complessivo di 59-34. È andata decisamente meglio alla Dinamo Banco di Sassari e alla Bertram Yatch Tortona in Basketball Champions League: i sardi, sospinti dai 26 punti 6 a 6 assist di Breein Tyree, hanno sconfitto con un perentorio 97-81 il King Szczecin, mentre i piemontesi hanno messo a segno il quinto sigillo in sei gare piegando 77-74 l’Igokea: in evidenza, nelle file della Bertram, REtin Obasohan con 15 punti.