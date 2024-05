Basket donne, Ancona domani si gioca la permanenza in A2. Girls, ora o mai più. A Roma per vincere

Basket Girls, stavolta non si può sbagliare o rimarrebbe soltanto una chance per la salvezza. Gara decisiva per la squadra di coach Piccionne domani a Roma, alle ore 18, al PalaRinaldi, per la permanenza in serie A2. Un traguardo che dopo una stagione di sofferenze sembrava davvero vicino dopo aver espugnato in maniera autorevole il palasport della capitale nella gara 1 di questo primo turno dei play-out, ma che è stato vanificato mercoledì 1° maggio quando le anconetane hanno gettato alle ortiche il match point davanti al pubblico amico del PalaScherma, cedendo 49-55. Una partita tutta ad inseguire per le doriche che hanno chiaramente avvertito la pressione della posta in palio nonostante una Dinga Mbomi ancora una volta miglior realizzatrice con 14 punti. Ora si ricomincia da capo, per la terza e decisiva partita che va in scena di nuovo a Roma in virtù del miglior piazzamento delle capitoline, che hanno chiuso all’undicesimo posto il girone A mentre le doriche hanno terminato dodicesime nel B. Una serie da chiudere con la permanenza nella seconda serie nazionale, come già successo lo scorso anno quando la salvezza ai play-out arrivò contro il Cagliari, anche per un discorso di fattore campo. Chi perderà la serie tra Roma ed Ancona non retrocederà subito avendo un’altra chance: ma sia che tocchi alle romane, che alle doriche, dovrà farlo con lo svantaggio della bella fuori casa. Nell’altro play-out infatti Vigarano, tredicesimo nel girone B, a sorpresa ha superato il Torino in due sole partite giunto decimo nell’A: dunque per il peggiore piazzamento nella prima fase sia Roma che Ancona giocherebbero il secondo turno contro il Torino con la bella in trasferta, rendendo ancora più difficile la corsa salvezza. Arbitrano l’incontro di domani Chiarugi di Pontedera (Pi) e Di Salvo di San Giuliano Terme (Pi).

Andrea Pongetti