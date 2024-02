Basket Eurolega, gli impegni di Virtus Bologna e Olimpia Milano: orari e dove vedere le gare

Bologna, 29 febbraio 2024 – Dopo una pausa di ben tre settimane dedicata alle coppe locali e alle gare delle varie selezioni nazionali, riprende l’Eurolega che entra di fatto nel suo rush finale, nel quale le italiane Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano – uscite senza successo e con non poca delusione dalla Coppa Italia – dovranno cercare di riscattarsi e agguantare un posto ai play off o quantomeno ai play in. A partire da una posizione senza dubbio privilegiata è la compagine bolognese, che è attualmente quinta con 16 successi – gli stessi ottenuti da Panathinaikos e Monaco – e che stasera alle 20.30 (match in diretta su DAZN e Sky Sport) affronterà tra le mura amiche della Segafredo Arena il Valencia, che al momento occupa la nona piazza con 13 successi e punta a conquistare un altro sigillo fondamentale per stare nel lotto delle prime dieci. Il fatto di aver ricaricato le batterie per quasi due settimane, nonostante i tanti giocatori impegnati nelle nazionali, potrebbe essere un importante fattore per i bianconeri che prima della pausa erano sembrati un po’ a corto di energie e avevano rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro uscite. Proprio le energie saranno fondamentali per superare una squadra molto fisica ed efficace difensivamente come Valencia, che nel suo roster conta diverse conoscenze del nostro campionato come l’ex di serata Semi Ojeleye, gli ex Milano Kevin Pangos e Brandon Davies e l’ex Fortitudo Bologna Kassius Robertson: “Valencia è una squadra molto fisica – ha sottolineato il coach della Segafredo, Luca Banchi, alla vigilia – e capace di produrre numeri che la rendono la seconda miglior difesa dell’Eurolega, quindi ci attende una gara molto intensa, caratterizzata dall’incognita di aver ritrovato la squadra al completo soltanto a un giorno da una partita così importante. Dovremo trovare, ritmo, fiducia e intensità contro un avversario che può fare affidamento su quintetti fisici e dinamici, caratteristiche di una squadra che fino ad oggi ha garantito un rendimento continuo”. Partirà quindi dalla Segafredo Arena l'ultimo spicchio di regular season europea dei bianconeri, che affronteranno poi Real Madrid, Panathinaikos e Baskonia in casa e Olympiakos, Zalgiris Kaunas, Stella Rossa Belgrado ed EA7 Emporio Armani Milano in trasferta. Olimpia Milano che invece si trova in una situazione di classifica decisamente più delicata: i biancorossi sono infatti dodicesimi a due vittorie di distacco dalla decima piazza, l’ultima che garantisce l’accesso ai play-in, e già domani alle 20.30 (match in diretta su DAZN e SKy Sport), in casa dell’ASVEL Villeurbanne fanalino di coda del gruppo in coabitazione con l'Alba Berlino, saranno quindi necessariamente chiamati a dare continuità al prestigioso successo ottenuto contro il Real Madrid prima della sosta. L’impegno dell’Astroballe non è sulla carta certamente proibitivo, viste le sole cinque vittorie fino ad ora raggranellate dai transalpini, ma l’Olimpia dovrà comunque cercare di disinnescare il potenziale di giocatori sulla carta dotati di talento ed esperienza, come gli ex di serata Deshaun Thomas e Thimothé Luwawu Cabarrot, ma anche Nando De Colo, Paris Lee, Boris Dallo, Edwin Jackson e il gigante sotto le plance Youssoupha Fall. Quella contro l’ASVEL rappresenta la prima tappa di una volata finale non certo semplicissima volata finale per i biancorossi, che in casa affronteranno Partizan Belgrado, Fenerbahce Istanbul e Virtus Bologna, mentre in trasferta se la vedranno con Baskonia, Monaco, Zalgiris Kaunas e Maccabi Tel Aviv lontano dall’Italia. Un calendario semplicissimo, ma è altrettanto vero che, pur con tanta discontinuità, l’Olimpia ha dimostrato di essere capace anche di grandi exploit.