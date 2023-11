Basket, i risultati delle coppe europee: Trento piega l'Aris grazie ad Ellis

Bologna, 29 novembre 2023 – È un lunedì decisamente ricco di soddisfazioni per i tifosi delle squadre italiane di pallacanestro impegnate nelle coppe europee, che hanno portato a casa due successi in altrettanti incontri: in Eurocup, dopo il sigillo ottenuto ieri dall’Umana Reyer Venezia contro Amburgo, è arrivato anche il quarto successo della Dolomiti Energia che ha piegato all’ultimo respiro, 69-67, i greci dell’Aris di Salonicco. A regalare questi preziosissimi due punti alla squadra bianconera è stato un canestro realizzato nel traffico da Quinn Ellis quando sul cronometro mancava poco più di un secondo ancora da giocare. Oltre ad Ellis, nelle file dei bianconeri hanno raggiunto la doppia cifra per punti segnati anche Kamar Baldwin – top scorer con 16 punti conditi con 6 rimbalzi e assist – Prentiss Hubb e Andrejs Grazulis, autori al pari dell’inglese di 10 punti. All’Aris non sono invece bastati i 24 punti mandati a referto da uno scatenato Harrell Ronnie. La gara ha decisamente preso quota dopo l’intervallo lungo: nel terzo quarto, infatti, Trento ha iniziato a martellare il canestro avversario con le triple di Kamar Baldwin e Andrejs Grazulis, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio a 10’ dalla fine. Il buon momento trentino è quindi proseguito anche in avvio di quarta frazione: il buon lavoro sotto le plance degli uomini di coach Galbiati ha infatti permesso loro di raggiungere il +15 sul canestro di Cooke a 6’32” dalla fine. Quando la gara sembrava essersi messa in discesa, però, qualcosa si è inceppato nei meccanismi trentini e l’Aris – trascinato canestro dopo canestro da Harrell e Bochoridis – ha risalito la china trovando il pari a 4” dalla fine proprio grazie al suo numero 25. A quel punto, per togliere le castagme dal fuoco è intervenuto Quinn Ellis che si è gettato nel traffico e di potenza ha siglato il definitivo 69-67.

FIBA Champions League, poker di Tortona

In Basketball Champions League FIBA, invece, pare sempre più inarrestabile la corsa della Bertram Yatchs Tortona che, nonostante l’addio di Mike Daum – approdato nelle ultime ore all’Efes Istanbul – ha colto il quarto successo in altrettanti incontri disputati superando 91-85, dopo un tempo supplementare, i turchi del Tofas Bursa. La squadra di coach Ramondino si è resa protagonista dell’ennesima grande prova corale, testimoniata dai ben sette giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati: ad ergersi nel collettivo è stato Tashawn Thomas, che ha chiuso con un bottino finale di 16 punti. Sul fronte del Tofas, invece, non sono stati sufficienti i 18 punti a testa di Caleb Homesley e J.J O’Brien e i 16 di Austin Wiley. Nella ripresa il, Tofas Bursa ha cercato di alzare i giri del proprio motore e a più riprese ha toccato le sette lunghezze di vantaggio. La Bertram Yatchs ha però più volte la forza di replicare, l’ultima grazie a Dowe che con sette punti ravvicinati ha portato i suoi addirittura al +1. Il pareggio di O’Brien e il seguente errore di Weems ha però portato la gara all’overtime, nel quale sono risultati decisivi i canestri messi a referto da Weems, Dowe e Baldasso.