Basket. La Sisas Perugia al quadrangolare che vale l’A2

La Sisas Pallacanestro Perugia approda al quadrangolare che vale l’A2. Le biancorosse chiudono si piazzano al secondo posto nelle final four di Ladispoli. Fondamentale la vittoria nella semifinale di sabato contro Civitanova. Sconfitta indolore poi nella finale di domenica contro San Raffaele visto che alla fase finale approdano le prime due. Adesso un mese per ricaricare le pile per la Sisas Pallacanestro Perugia. Le ragazze della B torneranno in campo il 26 maggio, in trasferta, contro Salerno o Ariano Irpino. Ritorno il 2 giugno al PalaPellini. Finale, sempre con la formula del doppio turno, domenica 9 e 16 giugno contro la vincente della sfida tra la prima classificata del girone emiliano e la terza classificata del girone lombardo. Chi si aggiudicherà la finalissima, salirà in A2. "Siamo fra le prime 16 d’Italia per la prima volta nella storia del nostro club -sottolinea coach Posti - ma adesso possiamo davvero fare qualcosa di unico. Un mese per lavorare all’inseguimento del sogno".