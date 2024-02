Pielle straripante, Legnano demolita 86-58

Livorno, 25 febbraio 2024 - La Pielle non si ferma più e demolisce Legnano 86-58. Partita vera per 10 minuti, giusto il primo quarto, poi un soliloquio organico, sinfonico e letale degli uomini di Marco Cardani consente alla Caffè Toscano di portare a nove la striscia di vittorie consecutive, con il primo posto in classifica più che blindato.

Semplicemente troppa questa Pielle per i Knights decisamente troppo arrendevoli, usciti completamente dalla partita tra il secondo e il terzo quarto. La chiave del match è stata la supremazia - a tratti imbarazzante - dei lunghi PL sul pitturato. Venti punti sia per il pivot Pagani che per Momo Diouf, indubbiamente i migliori in campo, per qualità nei movimenti, solidità difensiva e produzione in al ferro.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

LE: Raivio, Scali, Fragonara Sipala, Sacchettini (all. Piazza)

Arbitri: Paglialunga, Antimiani

1QT (17-20)

Primi due punti della partita per Legnano (0-2). Si mette in moto la Pielle con la prima bomba di serata con Max Ferraro. Risponde il pivot Sacchettini dalla media (4-4). Sorpasso Pielle con Diouf al ferro (6-4). A metà frazione punteggio sul 10-9 PL, avanti di cortomuso. Sipala confeziona il +4 (12-16) per Legnano sul finire di quarto. La Pielle difende a zona e fa fatica subendo le sferzate dei vari Sacchettini e Marino. Time out Cardani con 2’16” sul cronometro. Bel canestro di Pagani e raggira la marcatura sotto al ferro e va a segno col canestro del 14-18. A 23 secondi dalla sirena del primo tempo, canestro con fallo di capitan Campori: libero trasformato (17-20).

Punteggio dopo 10’: 17-20 Legnano.

2QT (42-30)

Pagani in apertura di quarto appoggia facile facile al tabellone dopo l’imbeccata del play Laganà (19-20). Sempre Pagani giganteggia in area e aggancia a quota 21 Legnano. Difende meglio nel secondo tempino la Pielle, meglio messa in campo da Cardani, con Marino mandato fuori giri e oltre i 24” di possesso al 13’. Sempre e solo Pagani mette la freccia e piazza la palla del sorpasso tutto muscoli e centimetri (23-21), time out Piazza dopo il parziale aperto di 6-1. Portato sul 8-1 in uscita con il gap-in di Campori dopo la rimessa smart di Rubbini. Ondata blu che non finisce con Chiarini che va a referto (27-21, 10-1 di parziale). Marino prende i suoi sulle spalle e forza la tripla senza ritmo (29-26). PalaMacchia che esplode dopo il contropiede letale finalizzato dalla schiacciata di Lo Biondo in solitaria (33-26). Pielle sul +10 al 18’ dopo una bella combinazione sul pitturato dei lunghi Loschi, Diouf che finalizza la palla del 36-26. Squadre all’intervallo lungo sul 42-30 PL.

3QT (65-35).

Pronti via la Pielle continua a segnare in avvio di terzo quarto, sempre con Diouf in penetrazione (44-30). chiarini fa toccare ai suoi il massimo vantaggio di serata +16 (46-30). Marino si trova da solo ad arginare le bordate delle triglie, che arrivano fino al +18 al 24’ (50-32). Pielle semplicemente incontenibile sempre grazie al gioco dei pivot Diouf-Pagani che in rotazione stanno spaccando la partita sul pitturato (54-32). Legnano è completamente uscita dalla partita: 14-2 di parziale a metà frazione (56-32). La festa al PalaMacchia parte già al minuto 26, dopo il canestro di Rubbini del 60-32. Time out di coach Piazza che prova a salvare una partita praticamente irrecuperabile. Punteggio alla fine del terzo quarto 65-35, solo 5 punti in un quarto per Raivio e compagni.

4QT (86-58)

Quarto quarto utile soltanto alle statistiche e al tabellino personale. Pagani, altro giro altro canestro, a cui risponde Raivio dal perimetro, con Rubbini che mette i puntini sulle i con la bomba di risposta. Tradotto: al 32’ 70-39. Partita definitivamente finita al 33’ con la maxi schiacciata di Pagani assistito da Rubbini, che poi abbandona il campo, ruotato da Cardani con Manna (74-41). Garbage time iniziato. Partita che scorre via fino al 86-58 finale.