Basket, Olimpia Milano e Reyer Venezia prime semifinaliste

Torino, 14 febbraio 2024 – L’EA7 Emporio Armani Milano e l’Umana Reyer Venezia rispettano il pronostico e diventano le prime due squadre ad avanzare alle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia di basket di Torino (meneghini e lagunari si sfideranno sabato pomeriggio). Tutto decisamente più facile per l’Olimpia, che nel primo quarto di finale ha travolto la Dolomiti Energia Trentino con uno straripante 80-57 al termine di un match a senso unico. La gara è infatti rimasta in equilibrio soltanto nel primo quarto, in cui Trento ha cercato di tenere il passo di Milano con le triple dell’ex biancorosso Davide Alviti (20-17). Già nella seconda frazione, però, è arrivato il cambio di ritmo di Milano, che ha saputo far valere il suo maggior talento e la sua maggior fisicità e profondità. Una difesa asfissiante e le giocate dell’ex bianconero Shavon Shields (miglior realizzatore del match al pari di Johannes Voigtmann con 14 punti) hanno infatti spaccato in due la partita e ispirato il 10-0 che in un amen ha fatto sprofondare Trento a -10 (30-20). Un montante che ha di fatto subito mandato ko gli uomini di coach Paolo Galbiati, che prima dell’intervallo sono sprofondati addirittura a -16, al culmine di un parziale che si è allargato fino al 19-3 (39-23 con 11 palle perse in 20’ per i bianconeri, che nel secondo quarto hanno mandato a bersaglio solo 6 punti). La ripresa si è quindi trasformata in una pura formalità per la compagine guidata da coach Ettore Messina che ha però avuto il merito di non mollare mai la presa sul match, arrivando a toccare il massimo vantaggio sul +30 a 10’ dalla fine.

Venezia doma nella ripresa Pistoia

A pochi giorni dal successo ottenuto in campionato, invece, l’Umana Reyer Venezia è riuscita nuovamente a piegare l’Estra Pistoia, battendola 86-71: a differenza di quanto accaduto tra i confini della Serie A, in cui i lagunari si sono imposti per 96-69 al termine di un match a senso unico, questa la Reyer ha dovuto attendere la ripresa per fiaccare le resistenze dei toscani, i quali alla fine hanno pagato a caro prezzo la differenza sotto le plance, dove Venezia ha stabilito il record stagionale di rimbalzi catturati arrivando a quota 52, 13 dei quali arpionati da Mfiondu Kabengele, il quale ha mandato a referto altrettanti punti. Sugli scudi in casa Venezia anche il “solito” Rayjon Tucker, che ha messo a referto un bottino personale di 23 punti conditi da 8 rimbalzi catturati. In una serata in cui Peyton Willis ha avuto le polveri bagnate (soltanto 3 punti segnati), a Pistoia non sono bastati i 20 punti di Charlie Moore, i 14 di Derek Ogbeide, i 13 di Jordon Varnado e i 10 di Carl Whetle. Proprio il gran lavoro nel pitturato di Ogbeide ha permesso a Pistoia di tenere il passo di Venezia per tutto il primo tempo, chiuso avanti dalla Reyer 36-34. Dopo l’intervallo, però, i giri del motore orogranata si sono alzati e, sull’asse Tucker-Kabengele, Venezia ha allungato, piazzando un parziale di 25-16, valso il 51-40 a 10’ dalla fine. Nel quarto quarto, poi, gli orogranata hanno completato, conducendo il porto la vittoria.