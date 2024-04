Basket, penultima gara casalinga con Pesaro. Valdiceppo riparte

Riprende il cammino della Sicoma Valdiceppo dopo la pausa pasquale, e per la sesta gara del Play-in Gold l’avversario sarà la Neomec Bramante Pesaro. Sarà la penultima gara casalinga stagionale, nella quale ponteggiani troveranno l’avversario che li ha battuti a fatica circa un mese fa nella gara di andata. La lotta per i 6 posti playoff è quasi definita, a meno di miracoli rimarranno fuori Palestrina e Valdiceppo, con le squadre marchigiane ad occupare i primi 3 posti della classifica. La squadra continua a lavorare e ad allenarsi, l’orgoglio dei ponteggiani è duro a morire e l’occasione di abbracciare il pubblico amico sarà sicuramente uno stimolo a dare il massimo, anche in previsione della stagione prossima. Bramante Pesaro è squadra solida, tecnicamente dotata e ha bisogno di punti per rimanere seconda e godere quindi del fattore campo favorevole nei playoff promozione. Filippo Speziali, umbro doc cresciuto nel vivaio di Ponte San Giovanni, inquadra la gara: "Ci aspetta una partita impegnativa come tutte quelle disputate in questa seconda fase del campionato, veniamo dall’ultima gara in casa vinta anche col supporto della pubblico, cercheremo di dar filo da torcere a Pesaro".

Sulla stagione: "Partiti molto dietro nel ranking pre-campionato, ci siamo in realtà rivelati squadra da Playoff, non li abbiamo raggiunti solo per una seconda fase che ci ha penalizzato, ma ci portiamo a casa la consapevolezza di essere una squadra di categoria e cercheremo di dare il massimo, come sempre, nelle 3 gare rimanenti".