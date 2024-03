BASKET: playoff di serie B. La Sisas Perugia domani sfida Frascati

PERUGIA - La partita delle partite, la gara che può valere una stagione. Vietato sbagliare per la Sisas Pallacanestro Perugia che domani, alle 19 al PalaPellini, ospita Frascati nella terza giornata dei playoff di serie B. Una gara fondamentale perché solo le prime due classificate accedono alle final four di fine aprile. La classifica vede Elite Roma, che domenica scorsa ha battuto la Pallacanestro Perugia, in vetta con 10 punti. Frascati segue a quota 8, seguita da Perugia a quota 6. Un’eventuale sconfitta, a 3 gare dalla fine dei playoff, renderebbe complicatissima la corsa al secondo posto per Soli e compagne. "Sarà una gara molto complicata – sottolinea subito coach Francesco Posti – perché Frascati è una delle squadre più dominanti del campionato sul piano fisico. Un roster costruito per vincere ma noi venderemo cara la pelle, sostenuti anche dal nostro pubblico che, sono sicuro, accorrerà numeroso al PalaPellini".