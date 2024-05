Basket, playoff Serie A: Milano si rialza battendo Trento. Brescia non fa sconti a Pistoia

Milano, 14 maggio 2024 – Dopo lo scivolone di gara 1, l’EA7 Emporio Armani Milano è riuscita a rialzare poderosamente la testa battendo 104-93 la Dolomiti Energia Trentino e ha riequilibrato la serie che ora, sull’1-1, si sposta alla “Il T Quotidiano Arena” di Trento. L’Olimpia in gara 2 è stata protagonista di una vera e propria prova di forza, su cui c’è la firma dell’ex di serata Shavon Shields che, dopo i 27 punti mandati a bersaglio domenica, ha ulteriormente alzato l’asticella chiudendo il secondo atto della serie con un bottino personale di 28 punti (6/9 da due e 5/7 da tre, 3 rimbalzi, altrettanti palloni recuperati e 5 assist per un complessivo 37 di valutazione. A dargli man forte ci ha pensato un Nicolò Melli partito con 12 punti nei primi 10’ e arrivato fino a quota 18 e 6 rimbalzi. Sempre in casa biancorossa, poi, doppia cifra per Devon Hall (11 punti), Nikola Mirotic e Kyle Hines (10 punti a testa). Sul fronte trentino, invece, non è bastato il contributo di Prentiss Hubb e Kamar Baldwin che hanno combinato per 44 punti (22 ciascuno).

I biancorossi, come già accaduto in gara 1, sono partiti con il pedale dell’acceleratore schiacciato al massimo e, trascinati dai 12 punti di Melli e dalle triple di Shields, hanno mandato a bersaglio 15 dei 18 tiri tentati nel frangente costruendosi un vantaggio di 15 lunghezze con ben 35 punti segnati. Un cuscinetto di vantaggio che questa volta gli uomini di Messina non si sono fatti erodere ed anzi hanno saputo rimpinguare fino ad arrivare al +23 nel corso del terzo quarto. Soltanto nei 10’ conclusivi i biancorossi hanno un po’ allentato la presa permettendo a Trento di rendere meno amaro il passivo finale con un 29-17 di parziale. Si porta invece sul 2-0 nella serie che ora si trasferisce al PalaCarrara la Germani Brescia che, tra le mura amiche del PalaLeonessa A2A, ha travolto l’Estra Pistoia con un netto 97-75. Perentoria l’affermazione degli uomini di coach Alessandro Magro, capaci di chiudere con il 67% nel tiro da due e il 48% in quello da oltre l’arco dei 6.75 metri e trascinati dai 23 punti a testa di Amedeo Della Valle e CJ Massinburg. In casa di Pistoia, invece, non sono stati sufficienti ben quattro giocatori finiti in doppia cifra (19 punti per Charlie Edward Moore e 16 per Peyton Terrell Willis). I biancoblù lombardi, iniziando la gara con un ragguardevole 5/8 da tre punti hanno subito preso in mano le redini del match e sono arrivati al primo mini-riposo con un vantaggio di undici lunghezze (30-19). Sulle ali di un Massinburg scatenato (13 punti nei 20’ iniziali), la Germani ha poi cercato di alzare i giri del motore portandosi sul +15 (44-29), ma Pistoia – pur faticando terribilmente a reggere l’impatto fisico di Brescia – ha cercato di limitare i danni ed è rientrata negli spogliatoi a -12 (46-34). I toscani, però, nulla hanno potuto quando nella ripresa si è scatenato anche Della Valle che, a suon di triple, ha ispirato la definitiva fuga della Germani, capace di spingersi fino al +30 prima di alzare il piede dall’acceleratore.