Basket, playoff Serie A: Tortona e Venezia, portano Virtus e Reggio a gara 5

Bologna, 18 maggio 2024 – Si chiuderanno con almeno due gare 5 i quarti di finale del campionato di Serie A di basket: sono infatti arrivati i ruggiti d’orgoglio della Bertram Tortona e dell’Umana Reyer Venezia che hanno portato alla “bella” le rispettive serie. Al PalaFerraris di Casale Monferrato la Bertram ha mandato al tappeto la Virtus Segafredo Bologna per 82-75 al termine di un match di fatto condotto per tutto l’arco dei 40 minuti: in grande evidenza sul fronte del Derthona, che ha tirato con un chirurgico 15/28 da oltre l’arco dei 6.75 metri, Leonardo Candi con 15 punti (4/6 dal campo e 4/4 ai liberi per lui). Doppia cifra anche per l’altro ex Fortitudo Tommaso Baldasso, Leon Radosevic (12 punti a testa) e l’ex bianconero Kyle Weems (10 punti). Altra serata storta, invece, per Bologna, ancora orfana di Iffe Lundberg e a cui non è bastato un Awudu Abass da 21 punti. Partita con il piede giusto, Tortona ha subito l’estemporaneo rientro della Virtus per poi provare il mini-allungo grazie a cinque punti di Dowe e chiudere la frazione d’apertura a +3 (21-18). Grazie anche a un più che positivo impatto di Radosevic (12 punti nei primi 20’), gli uomini di De Raffaele hanno poi conservato la testa del match facendo oscillare il loro vantaggio tra i tre e i nove punti, prima dei guizzi di Abass e Cordinier che hanno limitato i danni (43-37). Un copione rimasto invariato fino a quando Tortona, con un 11-0 in chiusura di terzo quarto ha piazzato l’allungo arrivando al +12 a 10’ dalla fine. Ross e compagni hanno poi fatto lievitare il disavanzo fino alle 16 lunghezze e poi hanno resistito al rientro d’orgoglio della Virtus che nel finale ha addirittura fallito un clamoroso aggancio con Belinelli prima di dover alzare definitivamente bandiera bianca. C’è invece la firma di Rayjon Tucker, top scorer della serata con 24 punti a cui ha aggiunto 11 rimbalzi catturati per un complessivo 33 di valutrazione, sul successo dell’Umana Reyer Venezia che ha sbancato il PalaBigi sconfiggendo in volata 95-92 l’Unahotels Reggio Emilia padrona di casa. A dar man forte allo statunitense in forza ai lagunari ci hanno pensato Kyle Wiltjer (17 punti con 5/9 da tre), Amir Simms (14 punti), Marco Spissu e Max Heidegger (11 punti a testa) e Andrea De Nicolao (10 punti). Monumentale ma vana, in casa emiliana, è stata invece la prestazione di Mouhamed Faye che ha chiuso a quota 20 punti segnati e 8 rimbalzi catturati. Sono 15 a testa i punti di Langston Galloway e 14 quelli mandati a bersaglio da Tarik Black. La Reyer ha immediatamente schiacciato sul pedale dell’acceleratore e, dopo aver chiuso a +10 un primo quarto da 31 punti segnati, sulle ali di uno scatenato Wiltjer è volata fino al +14 (24-38). Reggio ha però avuto la forza di non darsi mai per vinta e con un 22-13 ha riaperto i giochi rientrando negli spogliatoi con sole cinque lunghezze di ritardo (46-51). Ne è nato così un lungo e sostanziale testa a testa che gli orogranata sono riusciti a risolvere solo nel quarto quarto, quando sono saliti in cattedra Heidegger e Wiltjer che hanno sbrogliato la matassa.