Basket, playoff Serie A: Venezia batte Reggio in gara 5 e vola in semifinale

Venezia, 21 maggio 2024 – Nella bolgia del Palasport Taliercio di Mestre, l’Umana Reyer Venezia piega l’Unahotels Reggio Emilia 83-67, staccando il pass per le semifinali scudetto e mettendo il punto esclamativo su una serie combattutissima. Estremamente combattuta è stata anche questa gara 5: una matassa che gli uomini di coach Neven Spahija sono riusciti a dipanare soltanto nei 10’ conclusivi, in cui a fare la differenza sono stati un parziale di 11-0 e la grande fisicità della difesa orogranata che ha tenuto Reggio Emilia a soli 12 punti segnati a fronte dei 25 subiti. Sul fronte offensivo, invece, a recitare un ruolo da assoluto protagonista è stato Rayjon Tucker, che ha vinto la sfida nella sfida con il dirimpettaio Langston Galloway (18 punti) portandosi a casa un bottino personale di 25 punti, conditi da 6 rimbalzi e 6 falli subiti per un complessivo 31 di valutazione. A dar man forte a Tucker ci hanno pensato Aamir Simms con 11 punti e 6 rimbalzi e l’accoppiata formata da Jordan Parks e Marco Spissu (11 punti a testa). A Reggio, che è più volte stata in testa nel corso del match ma alla fine ha terminato sul più bello la benzina segnando 25 punti nella ripresa a fronte dei 44 messi a referto nei 20’ iniziali, oltre ai 18 di Galloway, non sono bastati i 12 punti di Tarik Black e i 9 di Sasha Grant.

La cronaca della gara

Proprio Reggio ha cercato di sorprendere l’Umana partendo fortissimo e mettendo a segno un 9-1 iniziale. Venezia è però riuscita a ridestarsi con prontezza e, grazie ai guizzi di Tucker e Tessitori, ha piazzato un tramortente controbreak di 16-2 che le ha permesso di mettere la freccia del sorpasso e portarsi sul +6 (17-11) suggellato dalla schiacciata di Parks. Di Galloway, invece, la bomba che ha tenuto a contatto una Reggio che, dopo aver chiuso sotto 17-14 il quarto d’apertura, ha reagito rimettendo per qualche istante la testa avanti (25-20). A frenareare il tentativo di fuga orogranata sono state le triple in rapida successione di Grant, che ha poi passato il testimone a Galloway, il quale nella parte conclusivo del primo tempo ha messo a ferro e fuoco il canestro avversario spingendo i suoi al +6 (34-40), prima dei canestri di Tucker e Heideggger che hanno fissato il risultato sul 40-42 alla pausa lunga. Al rientro dagli spogliatoi, il testa a testa è quindi continuato in maniera intensa e serrata, con un Tucker in grande evidenza e autore dall’arco della tripla del 58-55 a 10' dalla fine. Aggrappandosi a Smith, andato oggi un po’ a corrente alternata, e a Black, Reggio ha cercato di tenere il passo di una Reyer che però, con il passare dei minuti, ha sempre più stretto le viti dei meccanismi difensivi riuscendo a soffocare le bocche da fuoco emiliane. Le stilettate dai 6.75 metri di Parks e Spissu hanno fatto il resto e permesso di prendere in mano l’inerzia del match a una Reyer che ha poi chiuso ogni discorso anzitempo grazie alla schiacciata di Tucker e alla tripla di De Nicolao, arrivate al culmine di un 11-0 di parziale.