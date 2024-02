Basket, sabato la sfida con Umbertide al Pellini. Sisas Perugia, presa. Alicja Falkowska

La Sisas Pallacanestro Perugia non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa verso l’A2. Un cammino lungo e complicato che passa per un secondo posto da blindare. La vittoria sulla Pink Terni ha consentito alle biancorosse di portarsi a più 4 sulle ternane. Sabato arriverà Umbertide al Pellini nella terza gara della fase ad orologio. Coach Francesco Posti spera di poter schierare il rinforzo di lusso del mercato di febbraio. La società ha infatti ufficializzato l’arrivo di Alicja Falkowska che va a rinforzare il roster della B. Classe 1999, 196 cm, Alicja ha iniziato la stagione in Germania nelle fila del LionPrid Eintracht Braunschweig. In precedenza per lei tre stagioni negli Stati Uniti prima con l’University of Hawaii, poi Sacramento e McNeeese. Alicja vanta anche diverse convocazioni nelle nazionali giovanili della Polonia. Sabato intanto Alicja ha seguito dagli spalti del Pellini la vittoria nel derby contro Pink Terni. "Ho visto una squadra forte e di grande temperamento - le prime parole di Alicja - non vedo l’ora di poter dare il mio contributo". "É la giocatrice che cercavamo per caratteristiche fisiche e tecniche. Una lunga, un 5 puro che ci darà una grossa mano. Ringrazio – sottolinea Posti – la società per essere intervenuta sul mercato. Ora dovremo essere bravi a farla inserire in fretta".